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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:05

Белгородцы продолжают активно создавать свои ячейки общества

Пятеро белгородцев старше 70 лет отправились в ЗАГС в первые дни сентября

10 сентября 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы продолжают активно создавать свои ячейки общества

Больше 200 белгородцев связали себя узами брака с начала осени

Закончилась золотая пора свадеб — сезон летних торжеств, впереди только хмурые дни и долгие вечера. Но в начале сентября в Белгородской области настоящий свадебный бум — более 200 молодых людей решили скрепить свои отношения узами брака, сообщили в региональном управлении ЗАГСа.

В начале осени 220 пар зарегистрировали свой брак в ЗАГСах Белгородской области. Об этом рассказала начальник регионального управления Татьяна Слюсаренко.

Почти столько же пар решили создать семью и в зеркальную дату — 24.08.2024. А в «красивые» дни традиционно люди расписываются больше, чем в обычные.

Чаще всего женихи и невесты женились и выходили замуж в возрасте от 18 до 24 лет. При этом две невесты и три жениха вступили в брак, когда им было больше 70 лет.

Белгородские молодожёныБелгородские молодожёны
Белгородские молодожёны Белгородские молодожёны
Белгородские молодожёны Белгородские молодожёны
Белгородские молодожёны Белгородские молодожёны
Белгородские молодожёны Белгородские молодожёны
Белгородские молодожёны Белгородские молодожёны
Белгородские молодожёныБелгородские молодожёны
Белгородские молодожёны
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
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