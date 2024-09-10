Пятеро белгородцев старше 70 лет отправились в ЗАГС в первые дни сентября

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В начале осени 220 пар зарегистрировали свой брак в ЗАГСах Белгородской области. Об этом рассказала начальник регионального управления Татьяна Слюсаренко.
Почти столько же пар решили создать семью и в зеркальную дату — 24.08.2024. А в «красивые» дни традиционно люди расписываются больше, чем в обычные.
Чаще всего женихи и невесты женились и выходили замуж в возрасте от 18 до 24 лет. При этом две невесты и три жениха вступили в брак, когда им было больше 70 лет.