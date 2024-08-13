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Свадьба

Запрещены ли пышные свадьбы в Белгородской области на фоне режима КТО?

13 августа 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

Начальник белгородского ЗАГСа объяснила, разрешены ли сейчас свадебные торжества

Напряжение в приграничье с каждым днём растёт. Вчера эвакуация жителей некоторых районов началась не только в Курской, но и в Белгородской области. Недавно здесь также ввели режим КТО. Возникает вопрос: можно ли проводить свадьбы в таких условиях? Ответила начальник регионального ЗАГСа.

Можно ли сейчас проводить свадьбы с большим количеством гостей, если сохраняется напряжённая обстановка в Белгородской и Курской областях? Кроме того, в регионах действует режим КТО.

Одна из жительниц, работающая в сфере организации свадеб, поинтересовалась, считается ли церемония с количеством гостей в 35 человек общественным массовым мероприятием.

Начальник управления ЗАГС по Белгородской области Татьяна Слюсаренко ответила, что сейчас в регионе нет запрета на проведение торжественной регистрации брака. Количество гостей зависит от вместимости места проведения церемонии, а в приграничных районах области — и от оперативной обстановки.

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