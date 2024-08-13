Запрещены ли пышные свадьбы в Белгородской области на фоне режима КТО?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Можно ли сейчас проводить свадьбы с большим количеством гостей, если сохраняется напряжённая обстановка в Белгородской и Курской областях? Кроме того, в регионах действует режим КТО.
Одна из жительниц, работающая в сфере организации свадеб, поинтересовалась, считается ли церемония с количеством гостей в 35 человек общественным массовым мероприятием.
Начальник управления ЗАГС по Белгородской области Татьяна Слюсаренко ответила, что сейчас в регионе нет запрета на проведение торжественной регистрации брака. Количество гостей зависит от вместимости места проведения церемонии, а в приграничных районах области — и от оперативной обстановки.