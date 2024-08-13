Запрещены ли пышные свадьбы в Белгородской области на фоне режима КТО?

Начальник белгородского ЗАГСа объяснила, разрешены ли сейчас свадебные торжества

Напряжение в приграничье с каждым днём растёт. Вчера эвакуация жителей некоторых районов началась не только в Курской, но и в Белгородской области. Недавно здесь также ввели режим КТО. Возникает вопрос: можно ли проводить свадьбы в таких условиях? Ответила начальник регионального ЗАГСа.