Подорожает ли бензин после разрешения Байдена бить ракетами ATACMS вглубь РФ?

По словам участников рынка страхования, расценки на страховку по риску «Терроризм и диверсия» за год заметно увеличились. Так, для промышленных предприятий критической инфраструктуры Центральной России страховая премия выросла в 100-150 раз. В их число входят в том числе НПЗ, топливные базы. Потолок выплат в свою очередь увеличился до 50 млрд для крупных компаний.