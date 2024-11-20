Подорожает ли бензин после разрешения Байдена бить ракетами ATACMS вглубь РФ?

Posted 20 ноября, 11:05
Published 20 ноября, 11:05
Modified 20 ноября, 11:05
Updated 20 ноября, 11:05
В минувшие выходные несколько западных СМИ сообщили о том, что президент США Джо Байден разрешил использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. В Сети уже представили карту рисков и показали, какие регионы могут подвергнуться атакам.
В то же время удалённые от госграницы регионы периодически переживают налёты беспилотников ВСУ. И не все атаки обходятся без последствий. Причём нередко целями для ударов становятся топливные базы, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Так, например, 12 ноября ВСУ атаковали нефтебазу в Старооскольском горокруге Белгородской области. Произошёл взрыв, после чего загорелся один из резервуаров.
На фоне происходящего рынок страхования переживает настоящий ажиотаж. Страховщики уже повысили стоимость страховки, а также потолок выплат в случае ущерба от ударов БПЛА. Причина — на фоне атак дронов и слухов о ракетах вероятность наступления страхового случая заметно увеличилась.
По словам участников рынка страхования, расценки на страховку по риску «Терроризм и диверсия» за год заметно увеличились. Так, для промышленных предприятий критической инфраструктуры Центральной России страховая премия выросла в 100-150 раз. В их число входят в том числе НПЗ, топливные базы. Потолок выплат в свою очередь увеличился до 50 млрд для крупных компаний.
Рост платежей за страхование скажется на финансовом климате организаций. Однако эксперты заверили, что крупные страховые платежи, которые понесут предприятия, не должны сказаться на цене бензина. За этим вопросом пристально следит ФАС.
Предприятиям же пока приходится тратиться не только на страховку, но и дополнительные меры защиты. Среди них — контракты с Росгвардией, покупка сеток-раубиц и «дронобоек». Правда, защищают они от атак дронов, а вот ракеты остановить вряд ли смогут.