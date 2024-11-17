Байден одобрил использование американских ракет ATACMS для ударов вглубь России

Posted 17 ноября, 18:45
Published 17 ноября, 18:45
Modified 17 ноября, 19:41
Updated 17 ноября, 19:41
Президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS по территории России. Об этом сообщает New York Times.
Официальные лица Соединённых Штатов рассказали изданию, что первой целью этих ракет могут стать пункты размещения российских и северокорейских войск в Курской области.
По мнению источников издания, это решение не изменит ситуацию в корне, но оно даст понять Северной Корее, что её военные силы уязвимы. Отмечается, что Байден может разрешить использование этих ракет и для других целей.
Кроме того, это решение было принято за два месяца до инаугурации Дональда Трампа, который обещал сократить меры поддержки Украины.
Отметим, что ракеты ATACMS могут поражать цели на расстоянии около 300 километров.