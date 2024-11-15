Третью неделю выше воронежских: бензин в Белгородской области продолжает дорожать

Posted 15 ноября, 13:14
Published 15 ноября, 13:14
Modified 15 ноября, 13:14
Updated 15 ноября, 13:14
Стоимость бензина в Белгородской области продолжает расти. По состоянию на 11 ноября (ближайшая контрольная точка) она составляла 60,29 рубля за литр. Цены всё ещё остаются выше воронежских — там сейчас фиксируют показатель 60,26 рубля за литр.
Дизельное топливо в Белгородской области за неделю подорожало до 63,75 рубля, бензин марок АИ-98 и АИ-92 — до 80,01 и 53,77 соответственно. А вот АИ-95 подешевел до 58,54 рубля.
Больше всего по России цены выросли в Приморском крае — на 0,9%. Снизились же в республиках Дагестан и Карелия — на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за аналогичный период бензин вырос в цене на 0,1%.