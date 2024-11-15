bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 13:14

Published 15 ноября, 13:14

Modified 15 ноября, 13:14

Updated 15 ноября, 13:14

Бензин в Белгородской области дорожает

Третью неделю выше воронежских: бензин в Белгородской области продолжает дорожать

15 ноября 2024, 13:14
Фото: 1MI. Бензин в Белгородской области дорожает

В Белгородской области за неделю бензин подорожал до 60,29 рубля

Сюжет
Бензин
Топливо в Белгородской области всё ещё дороже, чем в соседних Воронежской и Курской областях. Как изменилась стоимость бензина в регионе за последнюю неделю, рассказали в Росстате.

Стоимость бензина в Белгородской области продолжает расти. По состоянию на 11 ноября (ближайшая контрольная точка) она составляла 60,29 рубля за литр. Цены всё ещё остаются выше воронежских — там сейчас фиксируют показатель 60,26 рубля за литр.

Дизельное топливо в Белгородской области за неделю подорожало до 63,75 рубля, бензин марок АИ-98 и АИ-92 — до 80,01 и 53,77 соответственно. А вот АИ-95 подешевел до 58,54 рубля.

Больше всего по России цены выросли в Приморском крае — на 0,9%. Снизились же в республиках Дагестан и Карелия — на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за аналогичный период бензин вырос в цене на 0,1%.

Цены на бензин в Белгородской области впервые обогнали воронежские
Узнать подробнее
Читайте также:
Топливный кризис? Какие марки бензина в Белгородской области подорожали сильнее всегоОчередной рост: за неделю в Белгородской области подорожали все марки бензинаЗа неделю две марки бензина подорожали в Белгородской области, но не критично
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Бензин#Новости Белгорода#Белгород#Дизельное топливо#Цены на топливо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика