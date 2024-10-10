Очередной рост: за неделю в Белгородской области подорожали все марки бензина

Posted 10 октября, 14:26
Published 10 октября, 14:26
Modified 10 октября, 14:26
Updated 10 октября, 14:26
По данным на 7 октября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,67 рубля за литр. Приграничье почти догнало по стоимости Воронежскую область: там стоимость составила 59,81 рубля. А самый дорогой бензин зафиксирован в Подмосковье и в Москве — 61,03 рубля и 60,04 рубля соответственно.
За неделю в Белгородской области выросла стоимость на все марки бензина: АИ-92 теперь стоит 53,42 рубля, АИ-95 — 58,33 рубля, АИ-98 и выше — 77,80 рубля, а цена дизельного топлива повысилась до 63,22 рубля.
В соседней Курской области литр бензина за неделю подорожал на три копейки — 57,63 рубля.