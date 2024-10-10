Очередной рост: за неделю в Белгородской области подорожали все марки бензина

По данным на 7 октября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,67 рубля за литр. Приграничье почти догнало по стоимости Воронежскую область: там стоимость составила 59,81 рубля. А самый дорогой бензин зафиксирован в Подмосковье и в Москве — 61,03 рубля и 60,04 рубля соответственно.