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Posted 10 октября, 14:26

Published 10 октября, 14:26

Modified 10 октября, 14:26

Updated 10 октября, 14:26

В Белгородской области дорожает бензин

Очередной рост: за неделю в Белгородской области подорожали все марки бензина

10 октября 2024, 14:26
Фото: 1MI
В Белгородской области дорожает бензин

В Белгородской области за неделю выросли цены на бензин

Сюжет
Бензин
За семь дней в Белгородской области подорожали все марки бензина, включая дизельное топливо, которое держало цену на протяжении нескольких недель. Данными о динамике поделился Росстат.

По данным на 7 октября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,67 рубля за литр. Приграничье почти догнало по стоимости Воронежскую область: там стоимость составила 59,81 рубля. А самый дорогой бензин зафиксирован в Подмосковье и в Москве — 61,03 рубля и 60,04 рубля соответственно.

За неделю в Белгородской области выросла стоимость на все марки бензина: АИ-92 теперь стоит 53,42 рубля, АИ-95 — 58,33 рубля, АИ-98 и выше — 77,80 рубля, а цена дизельного топлива повысилась до 63,22 рубля.

В соседней Курской области литр бензина за неделю подорожал на три копейки — 57,63 рубля.

За неделю две марки бензина подорожали в Белгородской области, но не критично
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