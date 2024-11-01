Цены на бензин в Белгородской области впервые обогнали воронежские

По данным на 28 октября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 60,14 рубля за литр. Приграничье обогнало по стоимости Воронежскую область: там стоимость составила 60,09 рубля. А самый дорогой бензин зафиксировали в Подмосковье и в Москве — 60,96 рубля и 60,21 рубля соответственно.