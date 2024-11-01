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Posted 1 ноября, 09:40

Published 1 ноября, 09:40

Modified 1 ноября, 09:42

Updated 1 ноября, 09:42

Цены на бензин в Белгородской области впервые обогнали воронежские

Цены на бензин в Белгородской области впервые обогнали воронежские

1 ноября 2024, 09:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Бензин
Цены на бензин в Белгородской области выросли настолько, что впервые за долгое время обогнали воронежскую стоимость топлива. Данными о динамике поделился Росстат.

По данным на 28 октября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 60,14 рубля за литр. Приграничье обогнало по стоимости Воронежскую область: там стоимость составила 60,09 рубля. А самый дорогой бензин зафиксировали в Подмосковье и в Москве — 60,96 рубля и 60,21 рубля соответственно.

С 7 по 28 октября в Белгородской области выросла стоимость на все марки бензина: АИ-92 теперь стоит 53,66 рубля, АИ-95 — 58,52 рубля, АИ-98 и выше — 79,47 рубля, а цена дизельного топлива повысилась до 63,40 рубля.

В соседней Курской области литр бензина стоит 57,92 рубля.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Бензин#Белгород#Цены на бензин
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