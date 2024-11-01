Цены на бензин в Белгородской области впервые обогнали воронежские

Posted 1 ноября, 09:40
Published 1 ноября, 09:40
Modified 1 ноября, 09:42
Updated 1 ноября, 09:42
По данным на 28 октября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 60,14 рубля за литр. Приграничье обогнало по стоимости Воронежскую область: там стоимость составила 60,09 рубля. А самый дорогой бензин зафиксировали в Подмосковье и в Москве — 60,96 рубля и 60,21 рубля соответственно.
С 7 по 28 октября в Белгородской области выросла стоимость на все марки бензина: АИ-92 теперь стоит 53,66 рубля, АИ-95 — 58,52 рубля, АИ-98 и выше — 79,47 рубля, а цена дизельного топлива повысилась до 63,40 рубля.
В соседней Курской области литр бензина стоит 57,92 рубля.