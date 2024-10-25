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Posted 25 октября, 10:28

Published 25 октября, 10:28

Modified 25 октября, 12:12

Updated 25 октября, 12:12

Цены на топливо в Белгородской области с начала года выросли на 7,12%

Топливный кризис? Какие марки бензина в Белгородской области подорожали сильнее всего

25 октября 2024, 10:28
Фото: 1MI

Цены на топливо в Белгородской области с начала года выросли на 7,12%

Сюжет
Бензин
Цены на топливо продолжают расти, вызывая беспокойство среди автомобилистов. На сколько выросла стоимость разных марок бензина и дизельного топлива в Белгородской области, рассказали в Белгородстате.

К концу сентября 2024 года средние цены на топливо по сравнению с декабрем выросли на 7,12%. О том, как изменились цены на другие категории товаров, в том числе продукты питания, непродовольственную отрасль и услуги, мы писали здесь.

Сильнее всего выросла стоимость бензина марок АИ-98 и выше — на 13,3%. Увеличилась цена и на бензин марок АИ-95 и АИ-92, но не так значительно — на 6,33% и 5,51% соответственно.

Дизельное топливо подорожало на 2,85%. Меньше всего цена поднялась на газовое моторное топливо — на 1,74%.

Индексы цен и тарифов на услугиИндексы цен и тарифов на услуги
Индексы цен и тарифов на услуги. Фото: Белгородстат
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Бензин#Цены#Топливо#Дизельное топливо#Газовое моторное топливо
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