Топливный кризис? Какие марки бензина в Белгородской области подорожали сильнее всего

Posted 25 октября, 10:28
Published 25 октября, 10:28
Modified 25 октября, 12:12
Updated 25 октября, 12:12
К концу сентября 2024 года средние цены на топливо по сравнению с декабрем выросли на 7,12%. О том, как изменились цены на другие категории товаров, в том числе продукты питания, непродовольственную отрасль и услуги, мы писали здесь.
Сильнее всего выросла стоимость бензина марок АИ-98 и выше — на 13,3%. Увеличилась цена и на бензин марок АИ-95 и АИ-92, но не так значительно — на 6,33% и 5,51% соответственно.
Дизельное топливо подорожало на 2,85%. Меньше всего цена поднялась на газовое моторное топливо — на 1,74%.