Компании Зотова, работу теробороны и плакат про Белгород обсуждали в воскресенье

Posted 17 ноября, 17:10
Published 17 ноября, 17:10
Modified 17 ноября, 17:12
Updated 17 ноября, 17:12
Отряд самообороны в Белгородской области действует уже более двух лет, пусть и под мудрёным названием.
Командир взвода теробороны, который обеспечивает безопасность людей в Белгородском районе, рассказал о работе своей команды за прошедшие два года.
Сбито несколько десятков беспилотников, пресечены попытки нелегально пересечь границу с Украиной, десятки и десятки раз обеспечена противодроновая защита при работе аварийных и других служб.
Не обошлось без потерь. За два года два человека погибли, ещё двое ранены при эвакуации людей из Петровки.
Владимир Зотов на этой неделе перестал быть владельцем «Агро-Белогорья». Но мало кто думал, что он лишится вообще всех своих агропромышленных активов, а сумму сделки оценят максимум в миллиард рублей.
Журналисты Бел.Ру попытались оценить, насколько прибыльны оставшиеся активы Зотова — от аквапарка до завода «ЗМС-Технолоджи». Оказалось, что многие из них в 2023 году принесли только убытки, а самое прибыльное производство — Грайворонский молочный комбинат — ликвидируется.
Очередная негативная история про упоминания Белгорода и приграничья произошла в далёкой Москве. Болельщицы пришли поддержать на Гран-при России по фигурному катанию спортсменку из Курска с флагом Белгородской области и плакатом «Вперёд, Белгород с тобой».
Однако стюардов белгородская символика смутила, а кто-то из начальников культурно попросил оставить её за пределами арены.