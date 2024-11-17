Компании Зотова, работу теробороны и плакат про Белгород обсуждали в воскресенье

Командир взвода самообороны в Белгородском районе рассказал о своих подчинённых, в том числе о потерях, журналисты Бел.Ру попытались понять, на чём заработает Владимир Зотов, а в Москве не пустили плакат про Белгород на фигурное катание.

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