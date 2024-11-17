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Posted 17 ноября, 17:10

Published 17 ноября, 17:10

Modified 17 ноября, 17:12

Updated 17 ноября, 17:12

Компании Зотова, работу теробороны и плакат про Белгород обсуждали в воскресенье

Компании Зотова, работу теробороны и плакат про Белгород обсуждали в воскресенье

17 ноября 2024, 17:10
Фото: bel.ru.
Командир взвода самообороны в Белгородском районе рассказал о своих подчинённых, в том числе о потерях, журналисты Бел.Ру попытались понять, на чём заработает Владимир Зотов, а в Москве не пустили плакат про Белгород на фигурное катание.

Сбили 57 беспилотников, двое погибли

Отряд самообороны в Белгородской области действует уже более двух лет, пусть и под мудрёным названием.

Командир взвода теробороны, который обеспечивает безопасность людей в Белгородском районе, рассказал о работе своей команды за прошедшие два года.

Сбито несколько десятков беспилотников, пресечены попытки нелегально пересечь границу с Украиной, десятки и десятки раз обеспечена противодроновая защита при работе аварийных и других служб.

Не обошлось без потерь. За два года два человека погибли, ещё двое ранены при эвакуации людей из Петровки.

Двое погибли, сбили 57 БПЛА, поймали перебежчиков: работа самообороны под Белгородом
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Убыточные активы Зотова

Владимир Зотов на этой неделе перестал быть владельцем «Агро-Белогорья». Но мало кто думал, что он лишится вообще всех своих агропромышленных активов, а сумму сделки оценят максимум в миллиард рублей.

Журналисты Бел.Ру попытались оценить, насколько прибыльны оставшиеся активы Зотова — от аквапарка до завода «ЗМС-Технолоджи». Оказалось, что многие из них в 2023 году принесли только убытки, а самое прибыльное производство — Грайворонский молочный комбинат — ликвидируется.

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Белгород не с тобой

Очередная негативная история про упоминания Белгорода и приграничья произошла в далёкой Москве. Болельщицы пришли поддержать на Гран-при России по фигурному катанию спортсменку из Курска с флагом Белгородской области и плакатом «Вперёд, Белгород с тобой».

Однако стюардов белгородская символика смутила, а кто-то из начальников культурно попросил оставить её за пределами арены.

На Гран-при фигуристов в Москве не пустили болельщиков с плакатом «Белгород с тобой»
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#Евгений Грицков#Общество#Фигурное катание#Самооборона
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