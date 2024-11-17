Чем богаты, тому рады: на чём Зотов будет зарабатывать после потери «Агро-Белогорья»

В самой плачевной ситуации, наверно, «Белгородский аквапарк». На одной из встреч, когда в зоопарке появился капибара Рудольф, Владимир Зотов поделился, что из-за того, что комплекс водных развлечений находится за городом, в посёлке Разумное, который часто попадает под обстрелы, посещать аквапарк стали сильно реже. Бизнесмен рассказал, что летом вход в аквапарк может стать бесплатным, только по предварительной регистрации, потому что «независимо ни от чего надо содержать людей и поддерживать их». В итоге вход делали бесплатным для детей, пенсионеров и инвалидов, сопровождающие билеты покупали.