Чем богаты, тому рады: на чём Зотов будет зарабатывать после потери «Агро-Белогорья»

Posted 17 ноября, 05:23
Published 17 ноября, 05:23
Modified 17 ноября, 08:32
Updated 17 ноября, 08:32
Одного из крупнейших агрохолдингов Белгородской области и топ-9 России из производителей свинины 2023 года ООО «ГК Агро-Белогорье» поглотил холдинг «Русагро». Этот шаг поднимет «Русагро» в этом же топе с 3-го места на 2-е.
Белгородскому крупнейшему бизнесмену Владимиру Зотову принадлежало 72,5% долей уставного капитала «Агро-Белогорья», ещё 5% — его бизнес-соратнице Ларисе Ковалёвой, холдинг «Русагро» имел 22,5% долей УК.
Но в ноябре 2024 года судебные споры между учредителями привели к тому, что основной владелец холдинга Зотов потерял ещё четверть своего холдинга. А после лишился и всего остального.
Владимир Зотов в ежегодных спецпроектах Бел.Ру «Топ-100 самых богатых людей Белгородской области», «Топ-100 влиятельных людей Белгородской области» занимал первые или вторые места. Так, он много лет был №1 в топе богачей, но в 2024 году упал на строчку ниже. В топе по влиянию за 2023 год Зотов шёл сразу за губернатором — на 2-м месте.
Для Зотова конец 2024 года, вероятно, стал нерадостным. Самый его крупный актив потерян. Теперь 100% УК «Агро-Белогорья» принадлежит «Русагро». А остальные активы Зотов, ощущение, держит не для прибыли, большая их часть просто убыточная. Так что осталось у одного из «владельцев» Белгородской области и сколько оно заберёт у него денег? Редакция Бел.Ру собрала все данные об этом.
Непосредственным учредителем Владимир Зотов выступает у десяти юридических лиц: ООО «Мастерфест», ООО «Сады Белогорья», ООО «Клиника Евромед», ООО «Пикник-парк», ООО «Ольшанец парк», ООО «Евромед диагностик», ООО «Центр Никор», ООО «Альфа-Траст», АО «Русский металл», ООО «УК „Развитие“». Только в «Альфа-Траст» и «Русском металле» у бизнесмена 100% уставного капитала. Во всех остальных случаях — от 50 до 77,5%.
Частью активов Зотов владеет через «Мастерфест» и «Сады Белогорья». Это ООО «Парк аттракционов», ООО «Белгородский аквапарк», ООО «Белгородский зоопарк», ООО «Белгородский парк динозавров», ООО «Муромский лес», ООО «ЗМС-Технолоджи», ООО «ГМК», ООО «ТД Сады Белогорья» и ООО «УК Сады».
Отметим, что «ГМК» сейчас находится в процессе ликвидации. Кроме этого, по данным аналитической системы «Спарк-Интерфакс», это самая прибыльная из компаний Зотова из нашего списка. Выручка за 2023 год составила больше 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 270 млн рублей.
Проекты в сфере развлечений в условиях сначала коронавируса, а потом СВО, чаще приносят Зотову убытки, но если раньше прибыль «Агро-Белогорья» позволяла бизнесмену всё это компенсировать, то сейчас возникает логичный вопрос. С учётом того, что бизнесмен до «Агро-Белогорья» избавился от курортного комплекса «Ривьера» и ресторана Iva, можно предположить, что и аквапарк, зоопарк с динопарком и парк аттракционов может ожидать та же участь.
Завод «ZMS-Технолоджи», что странно, тоже не принёс прибыли. В 2023 году производство ушло в минус на почти 30 млн рублей. В апреле этого года из проекта вышли учредители-иноземцы — Немецкие MSV GmbH, которые владели 25% долей УК, и AB Agrartechnische Handelsges. mbH с 24% долей. Теперь в «ZMS-Технолоджи» один учредитель — «Сады Белогорья».
В самой плачевной ситуации, наверно, «Белгородский аквапарк». На одной из встреч, когда в зоопарке появился капибара Рудольф, Владимир Зотов поделился, что из-за того, что комплекс водных развлечений находится за городом, в посёлке Разумное, который часто попадает под обстрелы, посещать аквапарк стали сильно реже. Бизнесмен рассказал, что летом вход в аквапарк может стать бесплатным, только по предварительной регистрации, потому что «независимо ни от чего надо содержать людей и поддерживать их». В итоге вход делали бесплатным для детей, пенсионеров и инвалидов, сопровождающие билеты покупали.