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Posted 16 ноября, 17:57

Published 16 ноября, 17:57

Modified 16 ноября, 18:06

Updated 16 ноября, 18:06

На Гран-при фигуристов в Москве не пустили болельщиков с плакатом «Белгород с тобой»

На Гран-при фигуристов в Москве не пустили болельщиков с плакатом «Белгород с тобой»

16 ноября 2024, 17:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Люди с флажками Белгородской области и плакатом пришли поддержать фигуристку Викторию Дорошевскую, но их попросили оставить символику за пределами арены, сообщает «Спорт-Экспресс».

В Москве в эти дни проходит этап «Гран-при России» по фигурному катанию. Меры безопасности, которые действовали при входе на арену ЦСКА, многих удивили. А кому-то пришлось оставить часть вещей на улице.

Людей не пускали внутрь с бутылками и термосами. А одна из болельщиц рассказала журналистам, что перед ней на арену не пустили болельщиков Виктории Дорошевской, уроженки Курска, с флажками Белгородской области и плакатом «Белгород с тобой».

Как пишет издание, стюарды засуетились, «позвали кого-то поглавнее», и плакат попросили на трибуну не проносить. Людей продержали на входе 20 минут.

Напомним, в прошлые выходные поддержать белгородцев приезжал известный актёр, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев.

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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Фигурное катание#Новости Белгорода#Болельщики#Гран-при России#Запрет на плакат#Белгород с тобой
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