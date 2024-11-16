На Гран-при фигуристов в Москве не пустили болельщиков с плакатом «Белгород с тобой»

Posted 16 ноября, 17:57
Published 16 ноября, 17:57
Modified 16 ноября, 18:06
Updated 16 ноября, 18:06
В Москве в эти дни проходит этап «Гран-при России» по фигурному катанию. Меры безопасности, которые действовали при входе на арену ЦСКА, многих удивили. А кому-то пришлось оставить часть вещей на улице.
Людей не пускали внутрь с бутылками и термосами. А одна из болельщиц рассказала журналистам, что перед ней на арену не пустили болельщиков Виктории Дорошевской, уроженки Курска, с флажками Белгородской области и плакатом «Белгород с тобой».
Как пишет издание, стюарды засуетились, «позвали кого-то поглавнее», и плакат попросили на трибуну не проносить. Людей продержали на входе 20 минут.
Напомним, в прошлые выходные поддержать белгородцев приезжал известный актёр, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев.