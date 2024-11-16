На Гран-при фигуристов в Москве не пустили болельщиков с плакатом «Белгород с тобой»

Людей не пускали внутрь с бутылками и термосами. А одна из болельщиц рассказала журналистам, что перед ней на арену не пустили болельщиков Виктории Дорошевской, уроженки Курска, с флажками Белгородской области и плакатом «Белгород с тобой».