В магазин нельзя — просрочку куплю: как плохо видящий белгородец работает массажистом

Posted 17 ноября, 13:16
Published 17 ноября, 13:16
Modified 17 ноября, 13:18
Updated 17 ноября, 13:18
Владиславу 27 лет, он является инвалидом детства I группы по зрению. Образование получал в медицинском колледже НИУ БелГУ по специальности сестринское дело. Выбора, кем пойти работать, как такового не было — у людей с нарушением зрения не так много вариантов заработка. Молодой человек выбрал профессию массажиста.
— Когда ещё учился в школе, примерно в 2013 году, я начал заниматься тяжёлой атлетикой. Все началось с того, что меня друг позвал ходить вместе в качалку. Думал, буду ходить и приведу себя в форму, буду тренироваться. Но оказалось, что это была секция по тяжёлой атлетике. Стало интересно, решил попробовать. В процессе тренировок втянулся, мне понравился данный вид спорта. Так и началась моя карьера тяжелоатлета.
Владислав продолжает активно тренироваться и участвовать в соревнованиях, сохраняя интерес к тяжёлой атлетике. В 18 лет он стал кандидатом в мастера спорта под руководством тренера Сергея Чернова. Сейчас спортсмена тренирует Богдан Синяков. Атмосфера в зале дружелюбная, команда всегда поддерживает друг друга. 26 октября 2024 года на городском турнире по тяжёлой атлетике в Белгороде Владислав занял 1 место в категории до 102 кг с суммой двоеборья 185 кг.
Владислав не остановился на своих достижениях спортсмена-тяжелоатлета и решил попробовать себя в новом виде спорта.
— На данных момент, помимо тяжёлой атлетики, около двух лет уже занимаюсь армрестлингом от организации адаптивного спорта среди людей с ограничениями по зрению. Во время соревнований посетил Екатеринбург, Ярославль. Скоро поеду на Кубок России в город Орёл. Мой тренер — Филатов Михаил Сергеевич.
В мае 2024 года в Екатеринбурге проходил чемпионат России по армрестлингу среди инвалидов по зрению. Владислав занял обидное 4-е место в категории до 100 кг. На подготовку к соревнованиям повлияло отсутствие тренировок — залы «Вершина» и «Буревестник» были закрыты в связи с оперативной обстановкой в Белгороде. Но сейчас Владислав настроен решительно и активно готовится к Кубку России по армрестлингу.
— Я являюсь инвалидом по зрению I группы с детства. Диагноз — частичная атрофия зрительного нерва. Когда мне было около четырёх лет, родители стали замечать, что я близко подходил к телевизору, какие-либо предметы рассматривал вблизи. Естественно, забили панику, повели меня по больницам. Так и обнаружили моё заболевание. Врачи маме сказали: «Ваш ребенок — инвалид». Для неё это был шок…
После постановки диагноза родители Владислава обращались в медицинские центры восстановления зрения в Москве, Калуге, Харькове, Воронеже, даже посылали запрос в немецкую клинику. В Германии, изучив анализы ребёнка, доктора сказали, что ничем помочь не могут, и посоветовали обратиться за помощью в Санкт-Петербург. Но профессора культурной столицы развели руками — случай тяжёлый.
— Особых трудностей в учёбе я не испытывал, поскольку учился в коррекционной школе №23. Специально для меня школа заказала книги с увеличенным шрифтом. Когда учился в средних классах, зрение ещё позволяло читать крупный шрифт.
— Я работаю по специальности с 2017 года. Начинал свою профессиональную деятельность в Белгородском региональном обществе слепых как массажист-реабилитолог. Также некоторое время работал в частном салоне. У нас была большая команда массажистов. Так как салон только открылся и находился в удобной локации — на Попова, поток клиентов был регулярный. Плюс ко всему, у меня ещё до трудоустройства в салон были свои постоянные клиенты, которые не могли ко мне попасть из-за моего плотного графика. Приходилось принимать их утром на предыдущем месте работы на улице Курской в кабинете, который мне предоставило Общество слепых. А оттуда ехать на работу. Соответственно, и нагрузка большая. Я оттуда ушёл. Сейчас работаю на себя как самозанятый. Арендую помещение и принимаю клиентов.
Владислав при передвижении по городу в основном пользуется общественным транспортом. В вечернее время в приоритете такси, поскольку в сумерках тяжело ориентироваться в городе. Остановки озвучивают не во всех автобусах. Бывало, что выходил не на своей остановке.
— Бывает, не успеваешь посмотреть номер автобуса, а он уже уезжает… (вздыхает). В целом, адаптируешься ко всему. Иногда помогает отец, — довозит меня до работы, на тренировку. Мне повезло, если вообще можно так сказать, в том, что, поскольку проблемы со зрением у меня с рождения, мне легче адаптироваться и ориентироваться в городе. Привыкаешь. Неудобно, конечно, но привыкаешь… Бывают свои нюансы, недопонимание со стороны людей. Тяжело каждому объяснять, что у меня проблемы со зрением, — начинают давать советы. Не хочется отвечать на эти вопросы, всегда пытаешься их избежать… Я не плачусь. Мужчины не плачут. (улыбается).
— Я женат, соответственно, с походами в магазин и различными бытовыми мелочами мне помогает жена. Всегда с ней. Сам я, так скажем, не сильно справлюсь с покупкой чего-либо, могу просрочку купить (смеется). Хорошо, что сейчас появились приложения доставки продуктов, очень удобно.
Тактильной плиткой, предусмотренной для удобного перемещения слабовидящих по городу, по мнению Владислава, хорошо благоустроен только район улицы Курская. Светофоры со звуковым сигналом или голосовым сопровождением тоже работают не во всех районах города. Озвучивание остановок в муниципальном общественном транспорте также присутствуют не во всех автобусах.
— Слепому нужен только сопровождающий. Мне кажется, всю доступность в городе для слабовидящих невозможно реализовать полностью. Было бы ещё неплохо, если бы на остановках озвучивали, какой автобус подъехал. Людям с нарушением зрения сложно ходить в общественные места. Удобно, когда на лестницах первую и последнюю ступеньку помечают желтым цветом. В нашем городе это есть не во всех учреждениях. Это было бы большим плюсом.
Среди минусов благоустройства Владислав также отметил разбитые дороги в некоторых районах, где нет ни плитки какой бы то ни было, ни даже нормального тротуара.
Белгородская организация Всероссийского общества слепых оказывает помощь людям, потерявшим зрение, в адаптации к окружающей действительности и социализации, — проводят различные культурные и спортивные мероприятия, экскурсии, помогают в приобретении тифлокомментаторов, тростей, приборов для зрения и т. д. Белгородская ВОС тесно сотрудничает с социальными учреждениями города и администрацией области.
— Жизнь на этом не заканчивается. Я являюсь активным членом бюро в белгородском обществе слепых и периодически езжу с членами общества на всевозможные мероприятия, — соревнования по народной гребле, туризм, дартс, шахматные турниры. В 2019 году мы ездили на экскурсию в Витебск и Смоленск. Позже были поездки в Воронежскую область в посёлок Рамонь, побывали в замке принцессы Ольденбургской.