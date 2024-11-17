В магазин нельзя — просрочку куплю: как плохо видящий белгородец работает массажистом

— Я работаю по специальности с 2017 года. Начинал свою профессиональную деятельность в Белгородском региональном обществе слепых как массажист-реабилитолог. Также некоторое время работал в частном салоне. У нас была большая команда массажистов. Так как салон только открылся и находился в удобной локации — на Попова, поток клиентов был регулярный. Плюс ко всему, у меня ещё до трудоустройства в салон были свои постоянные клиенты, которые не могли ко мне попасть из-за моего плотного графика. Приходилось принимать их утром на предыдущем месте работы на улице Курской в кабинете, который мне предоставило Общество слепых. А оттуда ехать на работу. Соответственно, и нагрузка большая. Я оттуда ушёл. Сейчас работаю на себя как самозанятый. Арендую помещение и принимаю клиентов.