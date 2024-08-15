«Где у вас тут орган?»: как в Белгороде гость из Ганы врачом-органистом становился

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Белгородской области, а особенно в областном центре, можно встретить много разных и интересных людей. Один из них — талантливый гость из-за рубежа Спенсер Квао. Молодой человек приехал сюда на обучение и здесь же осуществил свою небольшую музыкальную мечту — нашёл впечатливший его инструмент и хорошего наставника в Белгородской государственной филармонии.
Сам он выбрал профессию врача, но от музыки отказаться не смог. Потому и стал врачом-органистом. Не совсем то занятие, о котором можно сперва подумать, представляя человека из сферы медицины. То же самое ощущение наверняка было и когда журналистка редакции Бел.Ру осветила историю Александра Савицких — поэта, выбравшего работу в доставке.
Спенсер родом из Республики Гана в Западной Африке. Его родной город — Кумаси. А сейчас молодой человек живёт в городе под названием Кофоридуа. Также он рассказал, что не единственный ребёнок в семье и у него есть сестра. Спенсер Квао оказался скромным и немного стеснительным перед новыми людьми молодым человеком, специально для интервью переодевшимся в рубашку, которая своим принтом отсылает к национальным цветам его родины. Однако он с удовольствием общался и рассказывал о том, как стал музыкантом, и поделился тем, что его впечатлило на одном из собственных выступлений.
Музыкант свой путь начал с церкви, в которую он ходил ещё будучи ребёнком у себя дома.
«Всё начиналось оттуда», — говорит Спенсер.
Для Спенсера Квао, как он сам поделился, это была единственная возможность играть на каких-либо музыкальных инструментах в принципе. Заниматься музыкой он стал с 15 лет, осваивая синтезатор. В специализированных школах юноша не учился, а занимался с органистом из той же церкви, который учил его нотам и основам. Как объяснил ганец, сначала необходимо и очень важно выучиться базовым вещам. С ходу, естественно, ничего не получается, поэтому тогда ещё подросток усердно трудился и через полгода сам смог сыграть как полагается.
В 2017 году Спенсер впервые приехал в Россию для того, чтобы поступить в университет и выучиться на врача. После прохождения собеседования и выполнения заданий для конкурсной комиссии ему предложили несколько вузов в шести городах, среди которых были Курск, Москва, Санкт-Петербург и Белгород. Первое путешествие по новой стране началось с поездки в её столицу, где нашлись и другие абитуриенты из Ганы. Как отметил врач и музыкант, тогда уже началась осень и было очень холодно. А ещё он вспоминает всю стандартную суматоху при поступлении, через которую прошёл каждый студент. В итоге Спенсер Квао — выпускник белгородского НИУ «БелГУ».
На вопрос о том, почему всё-таки медицина, а не музыка, органист ответил, что это — важная мечта детства. К тому же, на его родине это одна из довольно уважаемых профессий. В отличие от работы музыкантом, которая на деле не настолько хорошо оплачивается в Гане.
Когда он приехал в Россию, то очень хотел, чтобы в выбранном им городе был орган, т. к. искал возможность учиться и репетировать и дальше. Когда юный Спенсер, ещё будучи дома в Западной Африке, смотрел видеоролики, то видел достаточно много духовых инструментов в показанных городах.
«Поэтому, когда я сюда приехал, многим написал, спрашивал: „Где у вас тут орган?“. Потом связался с Тимуром, а он сказал, что это [занятия] только для обучающихся музыкального колледжа», — рассказал Спенсер журналистке Бел.Ру о не совсем удачных поисках органа в Белгороде.
Однако позже Тимур Халиуллин пригласил Спенсера Квао на один из концертов, по окончании которого они смогли познакомиться лично и обсудить возможность последнего снова заняться музыкой. В итоге — всё получилось.
Правда, делится воспоминаниями органист из Ганы, связаться с будущим педагогом тогда было не так просто:
«Он же занят. Я написал, а он не видел этого сообщения. Так что через пару лет после поступления… Он сперва не понял. Кто это? Африканец? А зачем? В первый раз же у него такое было. Сложно было разрешить заниматься, как остальным, дорого, а ещё человек из другой страны, с другого конца света — это вообще уже как будто бы слишком», — со смехом разводит руками Спенсер.
Иногда приходится выступать не только сольно, но и совместно с другими артистами. В том числе с Тимуром и другими его учениками. К слову, это не всегда значит, что молодые люди при этом играют вместе на разных инструментах одновременно.
«Чтобы играть вдвоём, нужно в первую очередь научиться играть в одиночку, развиваться. А когда всё готово, а опыт получен, выучить свою часть, научиться доверять партнёру, открываться. Если проблемы… Он же наш капитан [о Тимуре Халиуллине], поэтому всё исправляет. Если я ошибаюсь, говорит, что вот здесь нужно так, а тут — вот так. Вместе и в паре на одном инструменте мы играем не так часто, но если возникла такая идея, то без проблем», — поясняет органист и врач в одном флаконе Спенсер Квао.
«О, это же была новая страна. На тот момент я уже слышал о ней и её жителях. Здесь у меня не было никого из семьи, я был первым из родственников здесь. Я сам решил приехать. Сложно было. Но мне всё же много помогали другие люди из Ганы, с которыми мы встретились», — начал музыкант.
Учёба в Белгороде Спенсеру нравилась. Но, отмечает он, период «до пандемии» нравился больше, т. к. после неё многое в процессе и форме обучения поменялось.
После приезда в Белгород у иностранных студентов в конце ноября начались уроки русского языка, рассказывает Квао, которые продлились восемь месяцев. Однако для них занятие давались нелегко в плане практики и понимания нового языка.
Основы были понятны, но тонкости формулировок на парах и в непосредственном общении всё ещё вызывали вопросы и потребность объяснения. Лекции проходили в быстром темпе, под который было сложно подстроиться, т. к. при этом не учитывались подобные трудности среди иностранцев.
Как уточнил врач-органист, ему в освоении чужой речи помогло частое общение с одногруппниками и другими людьми, что в плане практики было более полезно. Объяснения и примеры из слов, которые оказались уже знакомы, очень помогли. Также гость из Западной Африки много слушал и подмечал в речи собеседников.
В прошлом декабре, вспоминает молодой органист, он задумался о следующем:
«Почему преподаватели с нашей кафедры не ходят в филармонию? Они, наверное, вообще не знают, что я играю. Тимур всегда говорил, что врачи тоже на концертах бывают, а я вообще ни разу не видел».
И в том же месяце встретил во время антракта преподавателя по биологии, который обучал их группу в университете.
«Я даже не увидел его, когда сыграл. Его зовут Чурносов Михаил. Он пришёл на концерт, мы поговорили в антракте. Только тогда я уже не был его студентом. Это был первый раз, когда встретил человека с кафедры здесь. Это была очень неожиданная и приятная встреча», — с улыбкой на лице вспоминает Спенсер.
После разговора нашей журналистки со Спенсером подошёл его музыкальный наставник и спросил, рассказал ли его ученик о том, что будет участвовать во II Международном славянском органном фестивале или всё же «поскромничал и постеснялся»?
Тимур Халиуллин уточнил, что этот фестиваль проводится во второй раз. Открытие его состоится 14–15 октября в филармонии, а 21 октября Спенсер вместе с Тимуром выступит в Старом Осколе, а 26 октября — снова в Белгороде, на закрытии мероприятия. Также выступят органисты из Таджикистана, Японии, Голландии и Беларуси.
«Спенсер участвует там впервые. Это будет его дебют как участника большого концертного выступления, фестиваля с афиши», — делится солист Белгородской государственной филармонии.