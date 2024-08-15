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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Спенсер Квао за органом

«Где у вас тут орган?»: как в Белгороде гость из Ганы врачом-органистом становился

15 августа 2024, 13:33
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
Спенсер Квао за органом

Спенсер Квао рассказал, как приехал из Ганы и стал врачом-органистом в Белгороде

Спенсер Квао из Западной Африки начал своё музыкальное образование в стенах церкви в Кумаси. Приехав в Белгород, чтобы выучиться на врача, о чём мечтал с детства, он не отказался и от музыки. Он отправился на поиски органа, которым также грезил. Теперь его игру можно услышать здесь, в филармонии.

В Белгородской области, а особенно в областном центре, можно встретить много разных и интересных людей. Один из них — талантливый гость из-за рубежа Спенсер Квао. Молодой человек приехал сюда на обучение и здесь же осуществил свою небольшую музыкальную мечту — нашёл впечатливший его инструмент и хорошего наставника в Белгородской государственной филармонии.

Сам он выбрал профессию врача, но от музыки отказаться не смог. Потому и стал врачом-органистом. Не совсем то занятие, о котором можно сперва подумать, представляя человека из сферы медицины. То же самое ощущение наверняка было и когда журналистка редакции Бел.Ру осветила историю Александра Савицких — поэта, выбравшего работу в доставке.

Спенсер родом из Республики Гана в Западной Африке. Его родной город — Кумаси. А сейчас молодой человек живёт в городе под названием Кофоридуа. Также он рассказал, что не единственный ребёнок в семье и у него есть сестра. Спенсер Квао оказался скромным и немного стеснительным перед новыми людьми молодым человеком, специально для интервью переодевшимся в рубашку, которая своим принтом отсылает к национальным цветам его родины. Однако он с удовольствием общался и рассказывал о том, как стал музыкантом, и поделился тем, что его впечатлило на одном из собственных выступлений.

Где Спенсер учился играть?

Музыкант свой путь начал с церкви, в которую он ходил ещё будучи ребёнком у себя дома.

«Всё начиналось оттуда», — говорит Спенсер.

Для Спенсера Квао, как он сам поделился, это была единственная возможность играть на каких-либо музыкальных инструментах в принципе. Заниматься музыкой он стал с 15 лет, осваивая синтезатор. В специализированных школах юноша не учился, а занимался с органистом из той же церкви, который учил его нотам и основам. Как объяснил ганец, сначала необходимо и очень важно выучиться базовым вещам. С ходу, естественно, ничего не получается, поэтому тогда ещё подросток усердно трудился и через полгода сам смог сыграть как полагается.

Спенсер Квао, врач из Западной Африки и белгородский органистСпенсер Квао, врач из Западной Африки и белгородский органист
ОрганОрган
Спенсер Квао, врач из Западной Африки и белгородский органист
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Как он оказался в России и попал в Белгородскую филармонию?

Поступление

В 2017 году Спенсер впервые приехал в Россию для того, чтобы поступить в университет и выучиться на врача. После прохождения собеседования и выполнения заданий для конкурсной комиссии ему предложили несколько вузов в шести городах, среди которых были Курск, Москва, Санкт-Петербург и Белгород. Первое путешествие по новой стране началось с поездки в её столицу, где нашлись и другие абитуриенты из Ганы. Как отметил врач и музыкант, тогда уже началась осень и было очень холодно. А ещё он вспоминает всю стандартную суматоху при поступлении, через которую прошёл каждый студент. В итоге Спенсер Квао — выпускник белгородского НИУ «БелГУ».

Почему не музыкант?

На вопрос о том, почему всё-таки медицина, а не музыка, органист ответил, что это — важная мечта детства. К тому же, на его родине это одна из довольно уважаемых профессий. В отличие от работы музыкантом, которая на деле не настолько хорошо оплачивается в Гане.

Поиск органа и знакомство с солистом Белгородской государственной филармонии

Когда он приехал в Россию, то очень хотел, чтобы в выбранном им городе был орган, т. к. искал возможность учиться и репетировать и дальше. Когда юный Спенсер, ещё будучи дома в Западной Африке, смотрел видеоролики, то видел достаточно много духовых инструментов в показанных городах.

«Поэтому, когда я сюда приехал, многим написал, спрашивал: „Где у вас тут орган?“. Потом связался с Тимуром, а он сказал, что это [занятия] только для обучающихся музыкального колледжа», — рассказал Спенсер журналистке Бел.Ру о не совсем удачных поисках органа в Белгороде.

Однако позже Тимур Халиуллин пригласил Спенсера Квао на один из концертов, по окончании которого они смогли познакомиться лично и обсудить возможность последнего снова заняться музыкой. В итоге — всё получилось.

Правда, делится воспоминаниями органист из Ганы, связаться с будущим педагогом тогда было не так просто:

«Он же занят. Я написал, а он не видел этого сообщения. Так что через пару лет после поступления… Он сперва не понял. Кто это? Африканец? А зачем? В первый раз же у него такое было. Сложно было разрешить заниматься, как остальным, дорого, а ещё человек из другой страны, с другого конца света — это вообще уже как будто бы слишком», — со смехом разводит руками Спенсер.
Белгородская государственная филармонияБелгородская государственная филармония
Белгородская государственная филармония Белгородская государственная филармония
Белгородская государственная филармония Белгородская государственная филармония
Белгородская государственная филармония Белгородская государственная филармония
Белгородская государственная филармония Белгородская государственная филармония
Белгородская государственная филармония Белгородская государственная филармония
Белгородская государственная филармонияБелгородская государственная филармония
Белгородская государственная филармония
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
Спенсер Квао за органом
Видео: Татьяна Лукащева / bel.ru

О совместных выступлениях

Иногда приходится выступать не только сольно, но и совместно с другими артистами. В том числе с Тимуром и другими его учениками. К слову, это не всегда значит, что молодые люди при этом играют вместе на разных инструментах одновременно.

«Чтобы играть вдвоём, нужно в первую очередь научиться играть в одиночку, развиваться. А когда всё готово, а опыт получен, выучить свою часть, научиться доверять партнёру, открываться. Если проблемы… Он же наш капитан [о Тимуре Халиуллине], поэтому всё исправляет. Если я ошибаюсь, говорит, что вот здесь нужно так, а тут — вот так. Вместе и в паре на одном инструменте мы играем не так часто, но если возникла такая идея, то без проблем», — поясняет органист и врач в одном флаконе Спенсер Квао.
Белгородская филармония - место занятий и выступлений Спенсера в БелгородеБелгородская филармония - место занятий и выступлений Спенсера в Белгороде
Белгородская филармония — место занятий и выступлений Спенсера в БелгородеБелгородская филармония — место занятий и выступлений Спенсера в Белгороде
Белгородская филармония — место занятий и выступлений Спенсера в БелгородеБелгородская филармония — место занятий и выступлений Спенсера в Белгороде
Белгородская филармония - место занятий и выступлений Спенсера в БелгородеБелгородская филармония - место занятий и выступлений Спенсера в Белгороде
Белгородская филармония - место занятий и выступлений Спенсера в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Впечатление Спенсера о России и жизни здесь

«О, это же была новая страна. На тот момент я уже слышал о ней и её жителях. Здесь у меня не было никого из семьи, я был первым из родственников здесь. Я сам решил приехать. Сложно было. Но мне всё же много помогали другие люди из Ганы, с которыми мы встретились», — начал музыкант.

Учёба в Белгороде Спенсеру нравилась. Но, отмечает он, период «до пандемии» нравился больше, т. к. после неё многое в процессе и форме обучения поменялось.

Как Спенсер учил русский язык

После приезда в Белгород у иностранных студентов в конце ноября начались уроки русского языка, рассказывает Квао, которые продлились восемь месяцев. Однако для них занятие давались нелегко в плане практики и понимания нового языка.

Основы были понятны, но тонкости формулировок на парах и в непосредственном общении всё ещё вызывали вопросы и потребность объяснения. Лекции проходили в быстром темпе, под который было сложно подстроиться, т. к. при этом не учитывались подобные трудности среди иностранцев.

Как уточнил врач-органист, ему в освоении чужой речи помогло частое общение с одногруппниками и другими людьми, что в плане практики было более полезно. Объяснения и примеры из слов, которые оказались уже знакомы, очень помогли. Также гость из Западной Африки много слушал и подмечал в речи собеседников.

Иностранный студентИностранный студент
Иностранный студент
Фото: Kandinsky

Что впечатлило Спенсера на одном из выступлений?

В прошлом декабре, вспоминает молодой органист, он задумался о следующем:

«Почему преподаватели с нашей кафедры не ходят в филармонию? Они, наверное, вообще не знают, что я играю. Тимур всегда говорил, что врачи тоже на концертах бывают, а я вообще ни разу не видел».

И в том же месяце встретил во время антракта преподавателя по биологии, который обучал их группу в университете.

«Я даже не увидел его, когда сыграл. Его зовут Чурносов Михаил. Он пришёл на концерт, мы поговорили в антракте. Только тогда я уже не был его студентом. Это был первый раз, когда встретил человека с кафедры здесь. Это была очень неожиданная и приятная встреча», — с улыбкой на лице вспоминает Спенсер.
Спенсер КваоСпенсер Квао
Большой зал филармонии в БелгородеБольшой зал филармонии в Белгороде
Орган в БелгородеОрган в Белгороде
Большой зал филармонии в БелгородеБольшой зал филармонии в Белгороде
Орган, на котором играет Спенсер Квао в БелгородеОрган, на котором играет Спенсер Квао в Белгороде
Спенсер КваоСпенсер Квао
Спенсер Квао
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

После разговора нашей журналистки со Спенсером подошёл его музыкальный наставник и спросил, рассказал ли его ученик о том, что будет участвовать во II Международном славянском органном фестивале или всё же «поскромничал и постеснялся»?

Тимур Халиуллин уточнил, что этот фестиваль проводится во второй раз. Открытие его состоится 14–15 октября в филармонии, а 21 октября Спенсер вместе с Тимуром выступит в Старом Осколе, а 26 октября — снова в Белгороде, на закрытии мероприятия. Также выступят органисты из Таджикистана, Японии, Голландии и Беларуси.

«Спенсер участвует там впервые. Это будет его дебют как участника большого концертного выступления, фестиваля с афиши», — делится солист Белгородской государственной филармонии.
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