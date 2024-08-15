«Где у вас тут орган?»: как в Белгороде гость из Ганы врачом-органистом становился

В 2017 году Спенсер впервые приехал в Россию для того, чтобы поступить в университет и выучиться на врача. После прохождения собеседования и выполнения заданий для конкурсной комиссии ему предложили несколько вузов в шести городах, среди которых были Курск, Москва, Санкт-Петербург и Белгород. Первое путешествие по новой стране началось с поездки в её столицу, где нашлись и другие абитуриенты из Ганы. Как отметил врач и музыкант, тогда уже началась осень и было очень холодно. А ещё он вспоминает всю стандартную суматоху при поступлении, через которую прошёл каждый студент. В итоге Спенсер Квао — выпускник белгородского НИУ «БелГУ».