«Ты же поэт! Пиши стихи»: почему белгородский поэт Александр Савицких стал курьером?

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Почему именно доставка? Работать в доставке писатель начал ещё три года назад. Когда Александр вернулся в Белгород, он решил заняться делом, которое будет приносить не только доход, но и оставит время для того, чтобы заняться «основной деятельностью» - организацией литературных вечеров и всем остальным, что захочется реализовать.
«На самом деле не так много работы в мире, а у нас в городе — тем более, которая даёт тебя свободный график. То есть, хочешь — работаешь, хочешь — не работаешь. Например, я могу выйти поработать сегодня вечером, а могу проработать завтра весь день, потом завтра я не могу работать — я не работаю, послезавтра мне надо уехать в другой город — я без проблем еду. В этом плане работа курьера даёт такую возможность», — делится белгородец.
Ещё одно положение — активная работа. Так, мужчина выбрал стезю велокурьера. Как он пояснил, активности ему хотелось из-за того, что творческая писательская работа — «это сидеть полдня за компом без движения»;
«Поэтому мне и хотелось такую деятельность, где я не ещё полдня буду сидеть за компом, как, например, оператор. И так очень много иногда сижу за компом не вставая».
«Не могу сказать, что во время работы я стихи пишу, но подумать, сделать какие-то наброски можно. Не в плане художественных текстов, а, допустим, каких-то постов. Сейчас мы все в основном общаемся в социальных сетях всё-таки. Параллельно что-то делать, ну, очень даже возможно», — оценил возможности Савицких.
«Первый раз, когда я вышел на доставку, я вышел на работу пешим курьером, на 3−4 дня. Меня всё устроило в том плане, что на этом можно заработать. Это физическая работа, но не супер-мега. Тебе, условно, не надо землю кидать 24 часа в день. Курьер достаточно свободен. Пока ты везёшь доставку, можешь подумать о своём или даже поговорить по телефону, попереписываться с кем-то. Ничего тебя, собственно, не отвлекает. Ты не должен сто процентов сосредотачиваться», — вспоминает Александр Савицких.
Работа в доставке оставила хорошее впечатление, поэтому он занимается этим делом до сих пор. Наверняка и сами читатели Бел.Ру видели поэта развозящим заказы и получали их из его рук.
Как говорит Александр, это всё же трудоёмкая и энергозатратная работа. И низкооплачиваемая. Однако для писателя дополнительного заработка вполне хватает. Также он отмечает, что на самом деле курьерство считается в обществе «чуть ли не маргинальной такой отраслью»., поэтому редко люди выражают »элементарное уважение к работе курьера, не говоря уж о какой-то, наверное, заботе».
«Когда оставляют на чай или что-то подобное. Вот курьер какой-то пришёл, ушёл. Всё, отойди, не мешай. И, собственно, были у меня знакомые, которые говорили: „Ты достоин большего. Ты же поэт! Пиши стихи. Можно же найти ещё что-то“», — делится творческий «ремесленник».
Как далее рассказывает Александр, год назад он временно прерывал работу в доставке, т. к. в творчестве «всё было более-менее неплохо». Он занимался своими проектами (и занимается до сих пор), с чего доходов было достаточно, и они могли покрывать расходы. В том числе по ипотеке, кредитам и другим платежам, объясняет мужчина.
«Но вот с обстрелами, я думаю даже, что после 30-го [прим.: 30 декабря] мощнейшая волна не только обстрелов, но и психологического давления на город пошла. И стало очень сложно проводить мероприятия. А даже если ты можешь провести мероприятие — приходит по 2−3 человека».
Это стало проблемой. Творчество перестало приносить прибыль, на которую можно спокойно жить, и компенсировать расходы из-за того, что доход с мероприятий как раз зависит от количества пришедших гостей. Поэт снова вернулся в доставку заказов.
Обстановка в Белгороде, как он признался, его при этом не смущала. На его взгляд, она не на столько критичная, чтобы срочно собраться и уехать в другой город. Здесь можно жить. Приходится и нужно соблюдать меры предосторожности. У Александра Савицких телефон всегда «стоит на звуке», он подписан на каналы и сообщества МЧС и других источников, которые предупреждают о ракетной опасности:
«Как только РО — уже смотришь, где укроешься. Ты машинально к этому готовишься, то есть, допустим, еду я с заказом с одного района города в другой и уже смотрю — где, в случае чего, буду укрываться. Передвигаешься исключительно там, где есть убежище или поедешь через дворы, где на дверях подъездов стоят таблички, что они открываются во время ракетной опасности, нежели поеду по трассе».
Однако, тут же отмечает белгородец, при отсутствии велодорожек на самом деле это удобнее. Также он считает, что в Белгороде безопаснее ехать именно по проезжей части, а не по тротуару.
Герой статьи попадал и в массовые обстрелы. В мае, когда обрушился МКД на улице Щорса, писатель находился в центре города:
«После того, как ракетную опасность отменили, никто не публиковал, что дом разрушен. У меня был заказ в тот район, на Солнечный рынок. Я не видел самих разрушений, но поток скорых и МЧС видел» (Прим. ред. — здесь Александр ошибается, сообщения об обрушении дома появились в медиа уже спустя несколько минут, а ракетную опасность в Белгороде после взрыва отменили только в два часа дня).
Самым тревожным периодом он считает середину марта, когда «на город пошло много беспилотников». Тогда их было настолько много, что ПВО не справлялась и их сбивали из огнестрельного оружия, вспоминает белгородец:
«И сначала было непонятно, что происходит. Помню, я был на Есенина, услышал автоматную очередь. Обстановка в городе и так напряжённая. Особенно из-за новостей про Грайворон. И тут ты где-то в городе слышишь автоматную очередь. Было как-то непонятно, что вообще происходит. Ладно, если это было раз — показалось. Так что, ну, всякое бывает. А в то время в Дубовом пост стоял. Думаешь: вроде тревоги нет, поэтому, может быть, и ничего страшного. Следом, буквально через час, приехал забирать доставку, — а там подстанция [прим.: была атакована ВСУ]».
По словам Александра, он слышал не только стрельбу по БПЛА, но и то, как его сбивают в районе видимости происходящего.
«Понятно, что мы не смотрели в ту сторону. Я забирал заказ из ресторана, и мы с ребятами, которые работают там, сели на пол в дверных проёмах, потому что это было прямо нервно», — делятся воспоминаниями с журналисткой Бел.Ру.
«Нет, я думаю, в городе все понимают. Ракетную опасность у нас объявляют достаточно часто. В большинстве случаев у тебя есть чат с курьером, и можно там написать: „Подъеду позже, ракетная опасность или задерживаюсь. Как правило, у нас все люди держат руку на пульсе, они без моего сообщения знают, что ракетная опасность, и когда ты приходишь, они знают, понимают, что часть моего пути попала под ракетную опасность. Они наоборот, переживают: „Как вы под ракетную опасность едете?“».
Забавных случаев Александр Савицких вспомнить не смог. Он рассказал о том, как вёз заказ и перед самым подъездом завыла сирена. Когда мужчина поднялся на этаж, дверь ему открыла знакомая, которая и ждала доставку.
«Многих людей в городе я знаю. Она говорит, мол, заходи, заходи, спрячься. Но я встал в подъезде. Всё-таки, мне кажется, дом — это уже личное пространство. Да и в подъезде, может, даже понадёжнее, чем в квартире. А именно каких-то, смешных, наверное, нет. Потому что работа курьера не такая весёлая на самом деле, как может показаться. На самом деле, работа курьера достаточно нервная — приходится общаться с большим количеством людей», — подытожил рассказывает белгородский поэт.