«Ты же поэт! Пиши стихи»: почему белгородский поэт Александр Савицких стал курьером?

Обстановка в Белгороде, как он признался, его при этом не смущала. На его взгляд, она не на столько критичная, чтобы срочно собраться и уехать в другой город. Здесь можно жить. Приходится и нужно соблюдать меры предосторожности. У Александра Савицких телефон всегда «стоит на звуке», он подписан на каналы и сообщества МЧС и других источников, которые предупреждают о ракетной опасности: