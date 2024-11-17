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Posted 17 ноября, 06:56

Published 17 ноября, 06:56

Modified 17 ноября, 06:58

Updated 17 ноября, 06:58

Пять шебекинских предприятий подали заявки в свободную экономическую зону

Пять шебекинских предприятий подали заявки в свободную экономическую зону

17 ноября 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney.
В состав СЭЗ включат земельные участки, на которых они осуществляют деятельность, сообщил Вячеслав Гладков.

В Министерство экономического развития Российской Федерации поступили заявки на включение в состав свободной экономической зоны от пяти предприятий в Шебекинском округе.

В СЭЗ войдут земельные участки, на которых организации ведут свою деятельность. Свободная экономическая зона должна помочь бизнесу справиться с последствиями сложной оперативной обстановки из-за СВО.

Ранее Гладков дал задачу министерству экономразвития, чтобы до конца года статус резидентов СЭЗ получили 60% желающих в неё вступить. На конец октября заявления готовы были подать 53 предприятия, а заинтересованность высказали 119. В ноябре планировали подать заявки 16 предприятий, из них 14 — из Белгорода.

Гладков: 60% желающих стать резидентами СЭЗ должны получить статус до конца года
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Экономика#Шебекино#Бизнес#Заявки#Шебекинский округ#Свободная экономическая зона#СЭЗ
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