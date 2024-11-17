Пять шебекинских предприятий подали заявки в свободную экономическую зону

Ранее Гладков дал задачу министерству экономразвития, чтобы до конца года статус резидентов СЭЗ получили 60% желающих в неё вступить. На конец октября заявления готовы были подать 53 предприятия, а заинтересованность высказали 119. В ноябре планировали подать заявки 16 предприятий, из них 14 — из Белгорода.