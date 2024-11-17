Пять шебекинских предприятий подали заявки в свободную экономическую зону

Posted 17 ноября, 06:56
Published 17 ноября, 06:56
Modified 17 ноября, 06:58
Updated 17 ноября, 06:58
В Министерство экономического развития Российской Федерации поступили заявки на включение в состав свободной экономической зоны от пяти предприятий в Шебекинском округе.
В СЭЗ войдут земельные участки, на которых организации ведут свою деятельность. Свободная экономическая зона должна помочь бизнесу справиться с последствиями сложной оперативной обстановки из-за СВО.
Ранее Гладков дал задачу министерству экономразвития, чтобы до конца года статус резидентов СЭЗ получили 60% желающих в неё вступить. На конец октября заявления готовы были подать 53 предприятия, а заинтересованность высказали 119. В ноябре планировали подать заявки 16 предприятий, из них 14 — из Белгорода.