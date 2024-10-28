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Posted 28 октября, 15:23

Published 28 октября, 15:23

Modified 28 октября, 15:25

Updated 28 октября, 15:25

Гладков: 60% желающих стать резидентами СЭЗ должны получить статус до конца года

Гладков: 60% желающих стать резидентами СЭЗ должны получить статус до конца года

28 октября 2024, 15:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
Предпринимателям белгородского приграничья рассказывают об условиях с помощью встреч, СМС-сообщений и через электронную почту. На сегодняшний день заявления готовы подать около 50 предприятий, отметили в региональном правительстве.

На очередном еженедельном совещании глава региона Вячеслав Гладков обсудил вопросы взаимодействия с предприятиями приграничья для подготовки заявок их участия в свободной экономической зоне (СЭЗ). Он поручил министерству экономразвития и промышленности разработать план действий и представить отчёт до 11 декабря.

«Мы обязаны выстроить алгоритм сопровождения предприятий для вступления в СЭЗ: от формирования заявок и подготовки всей нормативно-правовой документации. Это правильное решение, потому что нашим предприятиям в приграничье крайне тяжело, мы должны выполнить поручение нашего президента, мы должны помочь нашему бизнесу», — отметил Вячеслав Гладков.

Исполняющий обязанности министра Максим Гусев доложил, что в регионе уже провели несколько мероприятий по информированию бизнеса. Так, 101 предпринимателю объяснили все детали на встречах с руководителями местных администраций, 3922 — через СМС-сообщения и 8602 — через электронную почту.

Кроме того, министерство провело 163 телефонных консультации и 11 личных встреч. Информацию о СЭЗ также опубликовали на всех официальных сайтах муниципалитетов.

«По итогам работы органов местного самоуправления с предприятиями на территориях выразили заинтересованность 119 предприятий. После полного разъяснения механизма работы СЭЗ подтвердили намерение подать заявление 53 предприятия. На сегодняшний день подано пять заявлений — одно от предприятия из Белгородского района и четыре от предприятий Шебекинского округа. Планируют подать заявление в ноябре ещё 16 предприятий, из них 14 — это предприятия Белгорода. В декабре–январе планируют подать заявление ещё девять предприятий. 23 предприятия на сегодняшний день ещё не приняли решение по дате подачи заявления, с ними ещё предстоит дополнительная работа», — сообщил Гусев.

Задать возникшие вопросы можно по телефонам министерства экономразвития, корпорации «Развитие» и по горячей линии.

От белгородских предпринимателей поступило пять заявок на вступление в СЭЗ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Предприятия#Белгород#Вячеслав Гладков#Белгородские предприятия#Хорошие новости#СЭЗ
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