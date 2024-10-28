Гладков: 60% желающих стать резидентами СЭЗ должны получить статус до конца года

Исполняющий обязанности министра Максим Гусев доложил, что в регионе уже провели несколько мероприятий по информированию бизнеса. Так, 101 предпринимателю объяснили все детали на встречах с руководителями местных администраций, 3922 — через СМС-сообщения и 8602 — через электронную почту.