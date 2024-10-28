Гладков: 60% желающих стать резидентами СЭЗ должны получить статус до конца года

Posted 28 октября, 15:23
Published 28 октября, 15:23
Modified 28 октября, 15:25
Updated 28 октября, 15:25
На очередном еженедельном совещании глава региона Вячеслав Гладков обсудил вопросы взаимодействия с предприятиями приграничья для подготовки заявок их участия в свободной экономической зоне (СЭЗ). Он поручил министерству экономразвития и промышленности разработать план действий и представить отчёт до 11 декабря.
«Мы обязаны выстроить алгоритм сопровождения предприятий для вступления в СЭЗ: от формирования заявок и подготовки всей нормативно-правовой документации. Это правильное решение, потому что нашим предприятиям в приграничье крайне тяжело, мы должны выполнить поручение нашего президента, мы должны помочь нашему бизнесу», — отметил Вячеслав Гладков.
Исполняющий обязанности министра Максим Гусев доложил, что в регионе уже провели несколько мероприятий по информированию бизнеса. Так, 101 предпринимателю объяснили все детали на встречах с руководителями местных администраций, 3922 — через СМС-сообщения и 8602 — через электронную почту.
Кроме того, министерство провело 163 телефонных консультации и 11 личных встреч. Информацию о СЭЗ также опубликовали на всех официальных сайтах муниципалитетов.
«По итогам работы органов местного самоуправления с предприятиями на территориях выразили заинтересованность 119 предприятий. После полного разъяснения механизма работы СЭЗ подтвердили намерение подать заявление 53 предприятия. На сегодняшний день подано пять заявлений — одно от предприятия из Белгородского района и четыре от предприятий Шебекинского округа. Планируют подать заявление в ноябре ещё 16 предприятий, из них 14 — это предприятия Белгорода. В декабре–январе планируют подать заявление ещё девять предприятий. 23 предприятия на сегодняшний день ещё не приняли решение по дате подачи заявления, с ними ещё предстоит дополнительная работа», — сообщил Гусев.
Задать возникшие вопросы можно по телефонам министерства экономразвития, корпорации «Развитие» и по горячей линии.