Общие требования и получение статуса: какие вопросы по СЭЗ интересуют бизнес

Posted 21 октября, 11:28
Published 21 октября, 11:28
Modified 21 октября, 11:30
Updated 21 октября, 11:30
По словам чиновника, встречи с руководителями предприятий приграничья по вопросу функционирования СЭЗ прошли на территории семи приграничных муниципалитетов: Борисовский, Волоконовский, Краснояружский, Белгородский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа. Всего на мероприятиях присутствовал 101 представитель юрлиц и ИП.
Среди задаваемых вопросов:
Гусев отметил, что с предпринимателями провели консультации, а на сайте министерства экономического развития разместили всю информацию, нормативно-правовые акты, алгоритмы и т. д. Всего от предпринимателей поступило 37 заявок на проведение консультаций.
Напомним, ранее белгородский бизнес-омбудсмен назвал плюсы и минусы режима СЭЗ.