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Posted 21 октября, 11:28

Published 21 октября, 11:28

Modified 21 октября, 11:30

Updated 21 октября, 11:30

На территории семи районов области прошли встречи с бизнесом по вопросу СЭЗ

Общие требования и получение статуса: какие вопросы по СЭЗ интересуют бизнес

21 октября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney

На территории семи районов области прошли встречи с бизнесом по вопросу СЭЗ

Сюжет
Белгородский бизнес
Мероприятия посетил 101 представитель юрлиц и ИП. Подробности рассказал врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев.

По словам чиновника, встречи с руководителями предприятий приграничья по вопросу функционирования СЭЗ прошли на территории семи приграничных муниципалитетов: Борисовский, Волоконовский, Краснояружский, Белгородский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа. Всего на мероприятиях присутствовал 101 представитель юрлиц и ИП.

Среди задаваемых вопросов:

  • Общие требования к потенциальному участнику.
  • Виды ОКВЭД, при которых не применяется особый режим.
  • Льготы и преференции для участников.
  • Категории потенциальных участников, требования к земельным участкам, срок заключения договора.
  • Получение статуса участника, включение земельного участника, заключение договора.
  • Мониторинг деятельности и ответственность участников.

Гусев отметил, что с предпринимателями провели консультации, а на сайте министерства экономического развития разместили всю информацию, нормативно-правовые акты, алгоритмы и т. д. Всего от предпринимателей поступило 37 заявок на проведение консультаций.

Напомним, ранее белгородский бизнес-омбудсмен назвал плюсы и минусы режима СЭЗ.

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