От белгородских предпринимателей поступило пять заявок на вступление в СЭЗ

Posted 28 октября, 08:51
Published 28 октября, 08:51
Modified 28 октября, 08:53
Updated 28 октября, 08:53
Как сообщил чиновник, с 101 представителем бизнеса провели встречу и рассказали о возможностях вступления в СЭЗ. С 22 по 25 октября власти разослали сообщения 3922 получателям, а 8602 — отправили электронные письма. Кроме этого, провели 163 телефонных консультации.
Дополнительно с личным обращением в министерство пришли 11 заявителей, которые выразили намерения вступить в СЭЗ.
По итогам работы администраций муниципалитетов с предприятиями заинтересованность о вступлении в СЭЗ выразили 119 организаций, из которых 53 подтвердили намерение подать заявления на вступление в СЭЗ.
На сегодняшний день подано пять заявлений. Одно от бизнеса в Белгородском районе и четыре — из Шебекинского округа. Это «Аллнекс Белгород», «Техногрупп Белгород», «Лимкорм», «ТЛТ-Шебекино» и «Радом».
В ноябре заявления планируют подать ещё 16 фирм, из них 14 — предприятия из Белгорода. Подробности на слайде:
60% от обратившихся должны до конца 2024 года подать заявления и зарегистрироваться как резиденты СЭЗ. Мы обязаны выстроить сопровождение предприятий. Не ждём, когда они придут. Им тяжело, стреляют, потери большие. Заниматься и восстановлением, и безопасностью, и организацией подачи заявок тяжело. Мы обязаны им помочь.
Вячеслав Гладков