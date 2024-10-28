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Posted 28 октября, 08:51

Published 28 октября, 08:51

Modified 28 октября, 08:53

Updated 28 октября, 08:53

От белгородских предпринимателей поступило пять заявок на вступление в СЭЗ

От белгородских предпринимателей поступило пять заявок на вступление в СЭЗ

28 октября 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Всего своё намерение подать заявления выразили 53 организации. Подробности сообщил врио министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев.

Как сообщил чиновник, с 101 представителем бизнеса провели встречу и рассказали о возможностях вступления в СЭЗ. С 22 по 25 октября власти разослали сообщения 3922 получателям, а 8602 — отправили электронные письма. Кроме этого, провели 163 телефонных консультации.

Дополнительно с личным обращением в министерство пришли 11 заявителей, которые выразили намерения вступить в СЭЗ.

По итогам работы администраций муниципалитетов с предприятиями заинтересованность о вступлении в СЭЗ выразили 119 организаций, из которых 53 подтвердили намерение подать заявления на вступление в СЭЗ.

На сегодняшний день подано пять заявлений. Одно от бизнеса в Белгородском районе и четыре — из Шебекинского округа. Это «Аллнекс Белгород», «Техногрупп Белгород», «Лимкорм», «ТЛТ-Шебекино» и «Радом».

В ноябре заявления планируют подать ещё 16 фирм, из них 14 — предприятия из Белгорода. Подробности на слайде:

Фото: Из оперсовещания правительства области
60% от обратившихся должны до конца 2024 года подать заявления и зарегистрироваться как резиденты СЭЗ. Мы обязаны выстроить сопровождение предприятий. Не ждём, когда они придут. Им тяжело, стреляют, потери большие. Заниматься и восстановлением, и безопасностью, и организацией подачи заявок тяжело. Мы обязаны им помочь.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Промышленность#Предприниматели#Экономическое развитие#Белгород#Заявки#Резиденты#СЭЗ
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