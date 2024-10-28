От белгородских предпринимателей поступило пять заявок на вступление в СЭЗ

Как сообщил чиновник, с 101 представителем бизнеса провели встречу и рассказали о возможностях вступления в СЭЗ. С 22 по 25 октября власти разослали сообщения 3922 получателям, а 8602 — отправили электронные письма. Кроме этого, провели 163 телефонных консультации.