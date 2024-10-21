Posted 21 октября, 10:01
Published 21 октября, 10:01
Modified 21 октября, 10:03
Updated 21 октября, 10:03
Как отметил Гусев, в настоящее время от белгородских предпринимателей не поступило ни одной заявки на участие в СЭЗ.
Идут заявления от юрлиц для того, чтобы оценить силы и средства и подать заявления. Обращения фиксируются, оставляется телефон специалиста, чтобы, если предприятие переходит к формированию пакета документов, оказывать индивидуальную поддержку.
Максим Гусев
Гладков отметил, если заявок нет, значит, информация, которая получена бизнесом, непонятна и невозможна к применению.
С одной стороны мы чётко понимаем, что этот механизм не может не вызвать интерес со стороны предприятий. С этой инициативой бизнес выходил сам. С точки зрения эффективности нашей работы, если отсутствуют заявления, значит, мы не ответили на все вопросы, которые есть у бизнеса.
Вячеслав Гладков
Гладков дал поручение усилить работу в этом направлении и, в случае отсутствия заявлений, узнать причины, по которым бизнес не подаёт документы.