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Posted 21 октября, 10:01

Published 21 октября, 10:01

Modified 21 октября, 10:03

Updated 21 октября, 10:03

От белгородских предпринимателей не поступило ни одной заявки на участие в СЭЗ

От белгородских предпринимателей не поступило ни одной заявки на участие в СЭЗ

21 октября 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев. Глава региона Вячеслав Гладков поручил за неделю изменить ситуацию.

Как отметил Гусев, в настоящее время от белгородских предпринимателей не поступило ни одной заявки на участие в СЭЗ.

Идут заявления от юрлиц для того, чтобы оценить силы и средства и подать заявления. Обращения фиксируются, оставляется телефон специалиста, чтобы, если предприятие переходит к формированию пакета документов, оказывать индивидуальную поддержку.
Максим Гусев

Гладков отметил, если заявок нет, значит, информация, которая получена бизнесом, непонятна и невозможна к применению.

С одной стороны мы чётко понимаем, что этот механизм не может не вызвать интерес со стороны предприятий. С этой инициативой бизнес выходил сам. С точки зрения эффективности нашей работы, если отсутствуют заявления, значит, мы не ответили на все вопросы, которые есть у бизнеса.
Вячеслав Гладков

Гладков дал поручение усилить работу в этом направлении и, в случае отсутствия заявлений, узнать причины, по которым бизнес не подаёт документы.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Бизнес#Предприниматели#Экономическое развитие#Белгород#Вячеслав Гладков#Заявки#Максим Гусев#СЭЗ
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