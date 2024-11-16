Прошёл ли в финал шоу «Голос. Дети» юный белгородец Роман Скробот?

Posted 16 ноября, 06:07
Published 16 ноября, 06:07
Modified 16 ноября, 06:09
Updated 16 ноября, 06:09
15 ноября на Первом канале в шоу «Голос. Дети» снова выступил юный белгородец Роман Скробот. Он ранее прошёл три этапа и изначально не попал в полуфинал. Однако выбывшим участникам дали ещё один шанс: юным артистам позволили сразиться за место в финале.
В анонсе Роман рассказал, что собирается «покорить сердца зрителей». В итоге мальчик исполнил песню Владимира Преснякова «У тебя есть я». Во время выступления юный белгородец пригласил на сцену своих родителей.
По результатам зрительского голосования Роман получил 41,4% голосов — мальчик попал в финал.
Ранее Бел.Ру поговорило с юным исполнителем и его мамой. Напомним, что в этом сезоне шоу «Голос» также участвовала белгородка Мария Кореева.