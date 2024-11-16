bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 06:07

Published 16 ноября, 06:07

Modified 16 ноября, 06:09

Updated 16 ноября, 06:09

Роман Скробот во время исполнения вывел на сцену своих родителей

Прошёл ли в финал шоу «Голос. Дети» юный белгородец Роман Скробот?

16 ноября 2024, 06:07
Фото: vk.com/voicekids. Роман Скробот во время исполнения вывел на сцену своих родителей

Юный белгородец поборолся за место в финале шоу «Голос. Дети»

Сюжет
Новости Белгорода
Мальчик прошёл три этапа, но затем выбыл. Однако организаторы шоу подготовили сюрприз и предложили провести голосование за место в финале. Увидят ли белгородцы земляка ещё раз на Первом канале?

15 ноября на Первом канале в шоу «Голос. Дети» снова выступил юный белгородец Роман Скробот. Он ранее прошёл три этапа и изначально не попал в полуфинал. Однако выбывшим участникам дали ещё один шанс: юным артистам позволили сразиться за место в финале.

В анонсе Роман рассказал, что собирается «покорить сердца зрителей». В итоге мальчик исполнил песню Владимира Преснякова «У тебя есть я». Во время выступления юный белгородец пригласил на сцену своих родителей.

По результатам зрительского голосования Роман получил 41,4% голосов — мальчик попал в финал.

Ранее Бел.Ру поговорило с юным исполнителем и его мамой. Напомним, что в этом сезоне шоу «Голос» также участвовала белгородка Мария Кореева.

Роман Скробот исполнил песню Владимира Преснякова «У тебя есть я»Роман Скробот исполнил песню Владимира Преснякова «У тебя есть я»
Юный белгородец во время исполнения вывел на сцену своих родителейЮный белгородец во время исполнения вывел на сцену своих родителей
Роман Скробот исполнил песню Владимира Преснякова «У тебя есть я». Фото: vk.com/voicekids
Друг, кумир и «одноклассница»: кого Рома Скробот встретил на «Голос. Дети»?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ещё один шанс», слёзы радости и сюрприз: Рома Скробот снова выйдет на сцену «Голоса»От бунта к романтике: помог ли новый образ Роме Скроботу пройти в финал «Голоса»?Хочется и в Белгороде: почему Рома Скробот с мамой ездят выступать в другие регионы?
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шоу#Финал#Новости Белгорода#Первый канал#Белгород#Роман Скробот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика