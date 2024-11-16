Прошёл ли в финал шоу «Голос. Дети» юный белгородец Роман Скробот?

15 ноября на Первом канале в шоу «Голос. Дети» снова выступил юный белгородец Роман Скробот. Он ранее прошёл три этапа и изначально не попал в полуфинал. Однако выбывшим участникам дали ещё один шанс: юным артистам позволили сразиться за место в финале.