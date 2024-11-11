На «Родине» в Белгороде организуют ещё одно место для ожидания автобусов

Белгородцам также полгода обещают отремонтировать остановку «Конева» по улице Щорса, которая серьёзно пострадала при обстреле 12 мая. Сроки её восстановления неоднократно переносили, а в последний раз пообещали восстановить комплекс до середины декабря.