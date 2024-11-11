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Posted 11 ноября, 12:03

Published 11 ноября, 12:03

Modified 11 ноября, 12:09

Updated 11 ноября, 12:09

Огороженная территория на «Родине»

На «Родине» в Белгороде организуют ещё одно место для ожидания автобусов

11 ноября 2024, 12:03
Фото: мэрия Белгорода. Огороженная территория на «Родине»
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Новости Белгорода
Речь идёт о навесе для ожидания пригородных автобусов. Рабочие уже огородили территорию и вскоре приступят к монтажу. Подробности сообщили в пресс-службе городской администрации.

В центре Белгорода на остановке «Родина» начали устанавливать навес для ожидания пригородного транспорта. Территорию, где разместят остановочный комплекс, огородили сеткой.

Навес выполнят в том же стиле, как и установленный ранее комплекс на «Родине». На остановке разместят скамейки и ночную подсветку.

Полностью завершить все работы по установке навеса планируют к 30 ноября.

Отметим, что основную остановку на «Родине» разместили в ноябре прошлого года. Спустя время в комплексе открылась пекарня.

Белгородцам также полгода обещают отремонтировать остановку «Конева» по улице Щорса, которая серьёзно пострадала при обстреле 12 мая. Сроки её восстановления неоднократно переносили, а в последний раз пообещали восстановить комплекс до середины декабря.

В Белгороде попавшую под обстрел остановку отремонтируют до середины декабря
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Остановка Родина
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