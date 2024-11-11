На «Родине» в Белгороде организуют ещё одно место для ожидания автобусов

Posted 11 ноября, 12:03
Published 11 ноября, 12:03
Modified 11 ноября, 12:09
Updated 11 ноября, 12:09
В центре Белгорода на остановке «Родина» начали устанавливать навес для ожидания пригородного транспорта. Территорию, где разместят остановочный комплекс, огородили сеткой.
Навес выполнят в том же стиле, как и установленный ранее комплекс на «Родине». На остановке разместят скамейки и ночную подсветку.
Полностью завершить все работы по установке навеса планируют к 30 ноября.
Отметим, что основную остановку на «Родине» разместили в ноябре прошлого года. Спустя время в комплексе открылась пекарня.
Белгородцам также полгода обещают отремонтировать остановку «Конева» по улице Щорса, которая серьёзно пострадала при обстреле 12 мая. Сроки её восстановления неоднократно переносили, а в последний раз пообещали восстановить комплекс до середины декабря.