Когда теперь? В Белгороде вновь перенесли ремонт попавшей под обстрел остановки

Posted 14 октября, 07:13
Published 14 октября, 07:13
Modified 14 октября, 07:13
Updated 14 октября, 07:13
Автобусная остановка «Конева» по улице Щорса в Белгороде попала под обстрел 12 мая. Опоры и крышу остановочного комплекса посекло, а стёкла выбило. С того дня прошло пять месяцев, но её так и не починили. Люди ждут общественный транспорт буквально под открытым небом.
Изначально городские власти обещали восстановить остановку к 20 июля, но ремонтные работы даже не начали к концу августа.
Причиной такой задержки стало решение заменить комплекс полностью — конструкция была слишком сильно повреждена. Тогда мэр Валентин Демидов назвал новые сроки — до 30 октября.
Октябрь ещё не закончился, но глава администрации назвал новую дату. Туманно он сообщил, что остановку отремонтируют до конца 2024 года.
Местные жители от этой новости не в восторге. В Белгород пришла осень: на улице похолодало, начались дожди. А скоро будет и снег. На дырявой остановке ждать транспорт в такую погоду никому не хочется.
Всего в этом году в результате обстрелов ВСУ в городе пострадали 10 остановок. Восстановили из них только часть. Городские власти рассказали Бел.Ру о том, сколько средств ушло на эти цели.