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Posted 14 октября, 07:13

Published 14 октября, 07:13

Modified 14 октября, 07:13

Updated 14 октября, 07:13

Пострадавшая при обстреле остановка на Харгоре

Когда теперь? В Белгороде вновь перенесли ремонт попавшей под обстрел остановки

14 октября 2024, 07:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Пострадавшая при обстреле остановка на Харгоре

Власти назвали новые сроки ремонта остановки на улице Щорса в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Больше пяти месяцев белгородцы на Харгоре ждут общественный транспорт на разрушенной остановке. Она пострадала при майских обстрелах, но так и не была восстановлена. Власти называли новые сроки несколько раз. Обещали сделать до конца октября, но, видимо, не судьба.

Автобусная остановка «Конева» по улице Щорса в Белгороде попала под обстрел 12 мая. Опоры и крышу остановочного комплекса посекло, а стёкла выбило. С того дня прошло пять месяцев, но её так и не починили. Люди ждут общественный транспорт буквально под открытым небом.

Изначально городские власти обещали восстановить остановку к 20 июля, но ремонтные работы даже не начали к концу августа.

Причиной такой задержки стало решение заменить комплекс полностью — конструкция была слишком сильно повреждена. Тогда мэр Валентин Демидов назвал новые сроки — до 30 октября.

Октябрь ещё не закончился, но глава администрации назвал новую дату. Туманно он сообщил, что остановку отремонтируют до конца 2024 года.

Местные жители от этой новости не в восторге. В Белгород пришла осень: на улице похолодало, начались дожди. А скоро будет и снег. На дырявой остановке ждать транспорт в такую погоду никому не хочется.

Всего в этом году в результате обстрелов ВСУ в городе пострадали 10 остановок. Восстановили из них только часть. Городские власти рассказали Бел.Ру о том, сколько средств ушло на эти цели.

Пострадавшая при обстреле остановка на ХаргореПострадавшая при обстреле остановка на Харгоре
Пострадавшая при обстреле остановка на Харгоре. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Сколько денег ушло на ремонт остановок в Белгороде после обстрелов ВСУ?
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