Когда теперь? В Белгороде вновь перенесли ремонт попавшей под обстрел остановки

Власти назвали новые сроки ремонта остановки на улице Щорса в Белгороде

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Больше пяти месяцев белгородцы на Харгоре ждут общественный транспорт на разрушенной остановке. Она пострадала при майских обстрелах, но так и не была восстановлена. Власти называли новые сроки несколько раз. Обещали сделать до конца октября, но, видимо, не судьба.