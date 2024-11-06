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Posted 6 ноября, 17:33

Published 6 ноября, 17:33

Modified 6 ноября, 17:34

Updated 6 ноября, 17:34

Остановка, на которой лежал мужчина

Врачи горбольницы №2 бросили пациента умирать на остановке? Ответ руководства

6 ноября 2024, 17:33
Фото: Telegram-канал «Белгород №1». Остановка, на которой лежал мужчина
Telegram-канал «Белгород №1» опубликовал историю подписчика, о том, как сотрудники учреждения якобы вывезли на коляске дедушку на холодную остановку и фактически бросили умирать. Инцидент прокомментировало руководство больницы.

Изначальная версия

Читатель сообщил о происшествии поздно вечером 20 октября. По его словам, сотрудники больницы около 22:30 вывезли дедушку на каталке с территории и «бросили на остановке». Он был без куртки, а на улице — далеко не лето. Мужчина не мог самостоятельно сидеть.

Сотрудницы цветочного магазина, который находился в остановочном комплексе, рассказала, что это не первый похожий случай, следует из публикации канала.

«Белгород №1» запросил комментарии по ситуации 21 октября, в Минздраве несколько раз обещали дать информацию, но ответа не пришло. Мужчина в итоге, выяснил канал, скончался.

Что ответило руководство?

В своих соцсетях руководство больницы подробно представило свою версию инцидента. Доставили к ним пьяного пострадавшего в 14:30 20 октября, предположительно, с черепно-мозговой травмой. Сотрудникам он был уже знаком, так как попадал сюда не впервые, а дома не имел.

Врачи его осмотрели, сделали все необходимые обследования и установили, что в госпитализации мужчина не нуждался. Он пробыл в приёмном отделении примерно до 22:00, после чего, утверждает руководство, попросил сотрудников помочь ему дойти до автобусной остановки. Стоять сам пациент не мог, двигался с трудом — работники отвезли его туда на коляске.

В 23:41 мужчина поступил в горбольницу повторно. Был в тяжёлом состоянии и без сознания. Врачи предположили, что он отравился неизвестным веществом, подключили его к ИВЛ.

«К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия врачей, пациент скончался на следующий день», — говорится в сообщении руководства.
Тот самый мужчинаТот самый мужчина
Тот самый мужчина. Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
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