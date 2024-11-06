Врачи горбольницы №2 бросили пациента умирать на остановке? Ответ руководства

Врачи его осмотрели, сделали все необходимые обследования и установили, что в госпитализации мужчина не нуждался. Он пробыл в приёмном отделении примерно до 22:00, после чего, утверждает руководство, попросил сотрудников помочь ему дойти до автобусной остановки. Стоять сам пациент не мог, двигался с трудом — работники отвезли его туда на коляске.