Врачи горбольницы №2 бросили пациента умирать на остановке? Ответ руководства

Posted 6 ноября, 17:33
Published 6 ноября, 17:33
Modified 6 ноября, 17:34
Updated 6 ноября, 17:34
Читатель сообщил о происшествии поздно вечером 20 октября. По его словам, сотрудники больницы около 22:30 вывезли дедушку на каталке с территории и «бросили на остановке». Он был без куртки, а на улице — далеко не лето. Мужчина не мог самостоятельно сидеть.
Сотрудницы цветочного магазина, который находился в остановочном комплексе, рассказала, что это не первый похожий случай, следует из публикации канала.
«Белгород №1» запросил комментарии по ситуации 21 октября, в Минздраве несколько раз обещали дать информацию, но ответа не пришло. Мужчина в итоге, выяснил канал, скончался.
В своих соцсетях руководство больницы подробно представило свою версию инцидента. Доставили к ним пьяного пострадавшего в 14:30 20 октября, предположительно, с черепно-мозговой травмой. Сотрудникам он был уже знаком, так как попадал сюда не впервые, а дома не имел.
Врачи его осмотрели, сделали все необходимые обследования и установили, что в госпитализации мужчина не нуждался. Он пробыл в приёмном отделении примерно до 22:00, после чего, утверждает руководство, попросил сотрудников помочь ему дойти до автобусной остановки. Стоять сам пациент не мог, двигался с трудом — работники отвезли его туда на коляске.
В 23:41 мужчина поступил в горбольницу повторно. Был в тяжёлом состоянии и без сознания. Врачи предположили, что он отравился неизвестным веществом, подключили его к ИВЛ.
«К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия врачей, пациент скончался на следующий день», — говорится в сообщении руководства.