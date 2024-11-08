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Posted 8 ноября, 16:01

Published 8 ноября, 16:01

Modified 8 ноября, 16:01

Updated 8 ноября, 16:01

Изменения белгородцы не оценили

«Идём до дома километры»: два автобуса стали пропускать остановку под Белгородом

8 ноября 2024, 16:01
Фото: 1MI. Изменения белгородцы не оценили

Белгородцы жалуются на игнорирование водителями автобусов одной из остановок

Неожиданно автобусы сразу на двух маршрутах стали пропускать остановку в белгородском селе Шопино. Теперь местным жителям приходится дольше и неудобнее добираться домой. Как это объяснил Организатор пассажирских перевозок?

Жители села Шопино в Яковлевском округе пожаловались, что автобусы, которые следуют по маршрутам № 111у и № 127 не высаживают их на нужной остановке. Водители, по словам белгородцев, проезжают остановку «Шопино» мимо и везут пассажиров до конечной.

Объясняют это, по словам обратившихся, распоряжением от начальства. Причина в том, что ЕТК и окружная администрация не смогли согласовать остановку.

Местным жителям приходится идти назад до дома около километра. Пешком по лужам, без тротуара и освещения.

«Людям приходится идти домой километры. Молодые — ладно, движение жизнь, но у нас много пожилых людей и школьников, которых страшно отпускать в такие походы. Магазинов и аптек у нас рядом нет, поэтому приходится ездить», — написала пользовательница в соцсети.

Начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий ответил, что на данном остановочном пункте невозможно перестроиться автобусу, чтобы ехать дальше — движение на участке слишком интенсивное.

Правда, почему он тогда мог делать это раньше, ведь нововведения начали действовать только недавно, — местные жители не понимают, поэтому ответ Боровицкого не приняли.

«Со стороны ОГКУ „Организатор пассажирских перевозок Белгородской области“ в адрес администрации Яковлевского муниципального округа направлено письмо о необходимости обустройства остановочных пунктов по улице Магистральная», — добавил тот.
Из-за ремонта: три автобуса продолжат ездить по изменённому маршруту в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Транспорт#Шопино#Белгород#Яковлевский горокруг
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