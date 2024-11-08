«Идём до дома километры»: два автобуса стали пропускать остановку под Белгородом

Жители села Шопино в Яковлевском округе пожаловались, что автобусы, которые следуют по маршрутам № 111у и № 127 не высаживают их на нужной остановке. Водители, по словам белгородцев, проезжают остановку «Шопино» мимо и везут пассажиров до конечной.