«Идём до дома километры»: два автобуса стали пропускать остановку под Белгородом

Posted 8 ноября, 16:01
Published 8 ноября, 16:01
Modified 8 ноября, 16:01
Updated 8 ноября, 16:01
Жители села Шопино в Яковлевском округе пожаловались, что автобусы, которые следуют по маршрутам № 111у и № 127 не высаживают их на нужной остановке. Водители, по словам белгородцев, проезжают остановку «Шопино» мимо и везут пассажиров до конечной.
Объясняют это, по словам обратившихся, распоряжением от начальства. Причина в том, что ЕТК и окружная администрация не смогли согласовать остановку.
Местным жителям приходится идти назад до дома около километра. Пешком по лужам, без тротуара и освещения.
«Людям приходится идти домой километры. Молодые — ладно, движение жизнь, но у нас много пожилых людей и школьников, которых страшно отпускать в такие походы. Магазинов и аптек у нас рядом нет, поэтому приходится ездить», — написала пользовательница в соцсети.
Начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий ответил, что на данном остановочном пункте невозможно перестроиться автобусу, чтобы ехать дальше — движение на участке слишком интенсивное.
Правда, почему он тогда мог делать это раньше, ведь нововведения начали действовать только недавно, — местные жители не понимают, поэтому ответ Боровицкого не приняли.
«Со стороны ОГКУ „Организатор пассажирских перевозок Белгородской области“ в адрес администрации Яковлевского муниципального округа направлено письмо о необходимости обустройства остановочных пунктов по улице Магистральная», — добавил тот.