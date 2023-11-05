В Белгороде завершился монтаж остановки «Родина»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Сегодня, 5 ноября, стало известно о завершении монтажа остановочного комплекса «Свято-Троицкий бульвар». В настоящий момент специалисты подготавливают торговый павильон к работе: вскоре там откроется пекарня.
Помимо пекарни, в торговом павильоне разместят точку по продаже напитков, кулинарных и кондитерских изделий. 5 и 6 ноября павильон будут подключать к системе водоснабжения, запланированы земляные работы. В администрации пообещали, что из-за работ остановку перекрывать не будут.
Строительные работы выполнял хозяйствующий субъект за счёт собственных средств. Остановку выполнили в том же стиле, как и на остановке «Улица Конева». На «Родине» установили скамьи, видеокамеры и электронное табло.
Напомним, что новый остановочный комплекс появился на Родине в начале октября. Но новым он оставался недолго: неизвестные подростки разрисовали его тэгами. Позже личности ребят установили полицейские: хулиганами оказались 19-летний и 20-летний жители Белгорода.