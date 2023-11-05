В Белгороде завершился монтаж остановки «Родина»

Помимо пекарни, в торговом павильоне разместят точку по продаже напитков, кулинарных и кондитерских изделий. 5 и 6 ноября павильон будут подключать к системе водоснабжения, запланированы земляные работы. В администрации пообещали, что из-за работ остановку перекрывать не будут.