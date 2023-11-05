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Published Сегодня, 07:52

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Остановочный комплекс "Родина"

В Белгороде завершился монтаж остановки «Родина»

5 ноября 2023, 07:52
Фото: администрация Белгорода
Остановочный комплекс "Родина"
Вскоре в торговом павильоне должна заработать пекарня. В настоящий момент специалисты выполняют последние работы, сообщили в городской администрации.

Сегодня, 5 ноября, стало известно о завершении монтажа остановочного комплекса «Свято-Троицкий бульвар». В настоящий момент специалисты подготавливают торговый павильон к работе: вскоре там откроется пекарня.

Помимо пекарни, в торговом павильоне разместят точку по продаже напитков, кулинарных и кондитерских изделий. 5 и 6 ноября павильон будут подключать к системе водоснабжения, запланированы земляные работы. В администрации пообещали, что из-за работ остановку перекрывать не будут.

Строительные работы выполнял хозяйствующий субъект за счёт собственных средств. Остановку выполнили в том же стиле, как и на остановке «Улица Конева». На «Родине» установили скамьи, видеокамеры и электронное табло.

Напомним, что новый остановочный комплекс появился на Родине в начале октября. Но новым он оставался недолго: неизвестные подростки разрисовали его тэгами. Позже личности ребят установили полицейские: хулиганами оказались 19-летний и 20-летний жители Белгорода.

Остановочный комплекс "Родина"Остановочный комплекс "Родина"
Остановочный комплекс "Родина"Остановочный комплекс "Родина"
Остановочный комплекс "Родина"
Фото: администрация Белгорода
Стало известно, кто изрисовал новую остановку на «Родине» в Белгороде
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#Новости Белгорода#Остановка#Автобусная остановка#Монтаж#Белгород#Александра Склярова
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