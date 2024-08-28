Ждать до ноября? Сроки ремонта попавшей под обстрел остановки на Харгоре перенесли

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Многострадальная остановка попала под обстрел ВСУ ещё 12 мая. С тех пор навес так и не отремонтировали: посечены не только опоры, но и крыша, а служащие ограждением стёкла до сих пор не вставлены на место. Власти обещали восстановить остановочный комплекс к 20 июля, но на конец августа работы ещё даже не начаты.
У жителей города возник вполне обоснованный вопрос: когда же остановку приведут в порядок? Помимо эстетической стороны дела, есть и практическая — близится сезон дождей.
Ситуацию объяснил мэр Белгорода Валентин Демидов.
«Серьёзные повреждения получила эта остановка. В целом у нас достаточно много остановок получили повреждения. Сейчас мы закупили материалы, поэтому будем оперативно восстанавливать. Конкретно на этой остановке мы планируем провести все работы до 30 октября. Сроки обусловлены закупочными процедурами», — объяснил мэр.
На сегодняшний день подрядчику, который выполнит все восстановительные работы, уже передали денежные средства и техническое задание. После подготовки документов и контрактации строители приступят к ремонтным работам.
Напомним, что в Белгороде также неоднократно переносилось обустройство остановочного навеса на «Стадионе». Сначала его обещали установить не позднее 25 ноября, потом — 10 декабря. Однако к монтажу первых деталей остановки приступили только в конце января текущего года.