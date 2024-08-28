Ждать до ноября? Сроки ремонта попавшей под обстрел остановки на Харгоре перенесли

Многострадальная остановка попала под обстрел ВСУ ещё 12 мая. С тех пор навес так и не отремонтировали: посечены не только опоры, но и крыша, а служащие ограждением стёкла до сих пор не вставлены на место. Власти обещали восстановить остановочный комплекс к 20 июля, но на конец августа работы ещё даже не начаты.