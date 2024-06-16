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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Разрушенная от обстрела остановка «радует» белгородцев уже месяц

Разрушенная от обстрела остановка «радует» белгородцев уже месяц

16 июня 2024, 14:16
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Белгородцы обратили внимание на то, что остановку «Конева» на Харгоре не восстанавливают после обстрела уже месяц.

Белгородцы вновь жалуются на отсутствие ремонта в городе после обстрелов.

12 мая ВСУ атаковали Белгород. Под обстрел попала остановка «Конева», медицинский центр «Промедика». Telegram-канал «БелГородские подробности» публикует фото разрушенной остановки и медицинского центра.

Автор пишет, что раньше последствия атак на Белгород ликвидировались сразу, а сейчас последствия остаются в неизменном виде долгие недели.

На Харьковской горе встретить последствия можно почти на каждом шагу.

На фото медицинский центр. Некоторые плитки на фасаде обвалились. На остановке воронка от прилёта, пробитые панели, разбитые стёкла и обгоревшие конструкции с торчащими проводами. За месяц последствия обстрела города так и остались на месте, как своеобразный памятник под открытым небом.

Напомним, что на улице Есенина такая же проблема. Во дворе дома разрушена лестница с марта, а у подъезда осталась воронка от прилёта.

Фото: Telegram-канал "БелГородские подробности"
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Новости Белгорода#Последствия#Белгород#Обстрел#Харгора#Атака
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