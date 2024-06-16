Разрушенная от обстрела остановка «радует» белгородцев уже месяц

Белгородцы вновь жалуются на отсутствие ремонта в городе после обстрелов.



12 мая ВСУ атаковали Белгород. Под обстрел попала остановка «Конева», медицинский центр «Промедика». Telegram-канал «БелГородские подробности» публикует фото разрушенной остановки и медицинского центра.



Автор пишет, что раньше последствия атак на Белгород ликвидировались сразу, а сейчас последствия остаются в неизменном виде долгие недели.



На Харьковской горе встретить последствия можно почти на каждом шагу.



На фото медицинский центр. Некоторые плитки на фасаде обвалились. На остановке воронка от прилёта, пробитые панели, разбитые стёкла и обгоревшие конструкции с торчащими проводами. За месяц последствия обстрела города так и остались на месте, как своеобразный памятник под открытым небом.