bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 15:30

Published 7 ноября, 15:30

Modified 7 ноября, 15:30

Updated 7 ноября, 15:30

Непривычно долгая ракетная опасность была утром, а появится ли в Белгороде каток?

Непривычно долгая ракетная опасность была утром, а появится ли в Белгороде каток?

7 ноября 2024, 15:30
Фото: Юлия Акмурзина. 1MI.
Четверг в Белгородской области можно было бы назвать спокойным, если бы не утренний инцидент: в регионе объявили ракетную опасность на более чем час, из-за чего город буквально встал. В мэрии рассказали, что к Новому году в городе не установят каток. Скончался музыкант и журналист Андрей Калугин.

Ракетная опасность на 70 минут

В 06:47 на территории всей Белгородской области объявили воздушную тревогу. Жители думали, что отключат её, как и обычно, максимум через полчаса, но ракетная опасность длилась 70 минут. Это стало большой проблемой — утром ведь все спешат на работу, а автобусы стояли и ждали «отбоя».

Отключили РО только в 07:56. Она хоть и выдалась необычно длинной, но не побила рекорда: рекорд по продолжительности зафиксировали весной 2024-го.

Рекорд не побили: более часа действовала ракетная опасность в Белгородской области
Узнать подробнее

Катка не будет

На Соборной площади в этом году не установят ледовый каток. Он оказался слишком сильно повреждён при масштабном обстреле Белгорода 30 декабря 2023-го. На ремонт требуются серьёзные вложения, восстановить каток быстро не получится. Пока мэрия пытается решить этот вопрос.

Но новогодняя ёлка всё-таки появится в центре города. Прошлогоднее искусственное дерево установят на прежнем месте. Организуют ли по случаю Нового года массовые гуляния, станет известно позже.

Не из-за обстрелов? Ледовый каток не будут в этом году устанавливать в Белгороде
Узнать подробнее

Скончался Андрей Калугин

Утром в Белгороде ушёл из жизни Андрей Калугин — музыкант и журналист. Он долгое время боролся с раком лёгких, но болезнь оказалась сильнее.

Андрей начинал свою журналистскую карьеру 20 лет назад. Местом работы стало тогда только открывшееся информагенство Бел.Ру, он также является автором первого логотипа СМИ. Потом он перешёл в «Белгород-медиа», начал работать над открытием своего сетевого издания.

Кроме журналистики, мужчина занимался музыкой, был специалистом по компьютерам и звуку, а в последнее время развивал собственное конструкторское бюро по созданию акустических систем.

В Белгороде скончался музыкант и журналист Андрей Калугин
Узнать подробнее
Читайте также:
От бунта к романтике: помог ли новый образ Роме Скроботу пройти в финал «Голоса»?Ушёл на пенсию, а потом на СВО: в Белгороде почтили память подполковника полицииБольше не надо: кандидатам в мэры Белгорода на программы дали максимум семь страниц
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Ледовый каток#Журналист#Скончался#Белгород#Рак лёгких#Ракетная опасность#Андрей Калугин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика