Непривычно долгая ракетная опасность была утром, а появится ли в Белгороде каток?

Posted 7 ноября, 15:30
Published 7 ноября, 15:30
Modified 7 ноября, 15:30
Updated 7 ноября, 15:30
В 06:47 на территории всей Белгородской области объявили воздушную тревогу. Жители думали, что отключат её, как и обычно, максимум через полчаса, но ракетная опасность длилась 70 минут. Это стало большой проблемой — утром ведь все спешат на работу, а автобусы стояли и ждали «отбоя».
Отключили РО только в 07:56. Она хоть и выдалась необычно длинной, но не побила рекорда: рекорд по продолжительности зафиксировали весной 2024-го.
На Соборной площади в этом году не установят ледовый каток. Он оказался слишком сильно повреждён при масштабном обстреле Белгорода 30 декабря 2023-го. На ремонт требуются серьёзные вложения, восстановить каток быстро не получится. Пока мэрия пытается решить этот вопрос.
Но новогодняя ёлка всё-таки появится в центре города. Прошлогоднее искусственное дерево установят на прежнем месте. Организуют ли по случаю Нового года массовые гуляния, станет известно позже.
Утром в Белгороде ушёл из жизни Андрей Калугин — музыкант и журналист. Он долгое время боролся с раком лёгких, но болезнь оказалась сильнее.
Андрей начинал свою журналистскую карьеру 20 лет назад. Местом работы стало тогда только открывшееся информагенство Бел.Ру, он также является автором первого логотипа СМИ. Потом он перешёл в «Белгород-медиа», начал работать над открытием своего сетевого издания.
Кроме журналистики, мужчина занимался музыкой, был специалистом по компьютерам и звуку, а в последнее время развивал собственное конструкторское бюро по созданию акустических систем.