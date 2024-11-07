Непривычно долгая ракетная опасность была утром, а появится ли в Белгороде каток?

Четверг в Белгородской области можно было бы назвать спокойным, если бы не утренний инцидент: в регионе объявили ракетную опасность на более чем час, из-за чего город буквально встал. В мэрии рассказали, что к Новому году в городе не установят каток. Скончался музыкант и журналист Андрей Калугин.

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