Рекорд не побили: более часа действовала ракетная опасность в Белгородской области

Posted 7 ноября, 07:23
Published 7 ноября, 07:23
Modified 7 ноября, 07:25
Updated 7 ноября, 07:25
Впервые за пару дней на территории всей Белгородской области объявили воздушную тревогу.
Запущена она была в 06:47. Жители региона ждали, что «отбой» дадут максимум через полчаса, но РО продлилась 70 минут. Её отключили только в 07:56.
Такие продолжительные ракетные опасности стали редкостью для белгородцев. Напомним, весной 2024-го зафиксировали рекод по продолжительности действия ракетной опасности. В Белгороде 12 марта её объявили примерно в 05:00, а отменили только около 18:00. Причём отбой объявили под очередной звук взрыва.