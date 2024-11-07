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Posted 7 ноября, 07:23

Published 7 ноября, 07:23

Modified 7 ноября, 07:25

Updated 7 ноября, 07:25

В Белгородской области объявили ракетную опасность на 70 минут

Рекорд не побили: более часа действовала ракетная опасность в Белгородской области

7 ноября 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области объявили ракетную опасность на 70 минут

Рано утром в четверг, 7 ноября, белгородцам пришло уведомление от РСЧС о том, что на территории региона объявлена РО. Действовала она непривычно долго, но весенний рекорд не побила.

Впервые за пару дней на территории всей Белгородской области объявили воздушную тревогу.

Запущена она была в 06:47. Жители региона ждали, что «отбой» дадут максимум через полчаса, но РО продлилась 70 минут. Её отключили только в 07:56.

Такие продолжительные ракетные опасности стали редкостью для белгородцев. Напомним, весной 2024-го зафиксировали рекод по продолжительности действия ракетной опасности. В Белгороде 12 марта её объявили примерно в 05:00, а отменили только около 18:00. Причём отбой объявили под очередной звук взрыва.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Атака ВСУ#Обстрелы#Воздушная тревога#Ракетная опасность#РО
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