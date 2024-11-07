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Posted 7 ноября, 07:02

Published 7 ноября, 07:02

Modified 7 ноября, 07:05

Updated 7 ноября, 07:05

При атаке дрона на МКД в Новой жизни пострадал третий белгородец

При атаке дрона на МКД в Новой жизни пострадал третий белгородец

7 ноября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
Раненный при ударе дрона мужчина самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 5 ноября украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Новой жизни в Белгороде, из-за чего огнём охватило примерно три последних этажа. В результате атаки пострадали два белгородца: один получил осколочные ранения, а второй отравился продуктами горения.

Однако пострадавших в тот день оказалось больше: в горбольницу №2 самостоятельно обратился ещё один мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

О том, как произошла атака ВСУ, вспоминали очевидцы. Всего повреждения зафиксировали в 40 квартирах в трёх МКД, 24-х автомобилях и одном объекте торговли.

Как себя чувствуют пострадавшие при атаке дрона на МКД белгородцы?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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