При атаке дрона на МКД в Новой жизни пострадал третий белгородец

Posted 7 ноября, 07:02
Published 7 ноября, 07:02
Modified 7 ноября, 07:05
Updated 7 ноября, 07:05
Днём 5 ноября украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Новой жизни в Белгороде, из-за чего огнём охватило примерно три последних этажа. В результате атаки пострадали два белгородца: один получил осколочные ранения, а второй отравился продуктами горения.
Однако пострадавших в тот день оказалось больше: в горбольницу №2 самостоятельно обратился ещё один мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
О том, как произошла атака ВСУ, вспоминали очевидцы. Всего повреждения зафиксировали в 40 квартирах в трёх МКД, 24-х автомобилях и одном объекте торговли.