Три квартиры сгорели в результате атаки дрона на МКД в Новой жизни в Белгороде

Сюжет Строительство

Мэр Валентин Демидов доложил о ходе ликвидации последствий атаки на многоквартирный дом в Белгороде. Власти уточнили масштаб разрушений: повреждены 48 квартир, из них три сгорели. Их обследуют специалисты, чтобы принять решение о дальнейшем проведении ремонтных работ.