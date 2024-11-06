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Posted 6 ноября, 11:48

Published 6 ноября, 11:48

Modified 6 ноября, 11:50

Updated 6 ноября, 11:50

Уборка последствий атаки на МКД в Белгороде

Три квартиры сгорели в результате атаки дрона на МКД в Новой жизни в Белгороде

6 ноября 2024, 11:48
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Уборка последствий атаки на МКД в Белгороде
Сюжет
Строительство
Мэр Валентин Демидов доложил о ходе ликвидации последствий атаки на многоквартирный дом в Белгороде. Власти уточнили масштаб разрушений: повреждены 48 квартир, из них три сгорели. Их обследуют специалисты, чтобы принять решение о дальнейшем проведении ремонтных работ.

На данный момент в домах уже восстановили тепловой контур. В наиболее повреждённое здание вернули подачу газа, электричества и воды, за исключением подъезда №7. Жильцам предложили перебраться в ПВР.

Выбитые окна закрывают утеплителем и ориентированно-стружечными плитами, с фасада убирают повреждённую плитку. Восстанавливать дом будет Дирекция ЮЗР.

Территорию вокруг убирают 40 человек. Среди них работники Белгорблагоустройства, управляющей и строительной компаний, а также волонтёры.

Уборка последствий атаки на МКД в БелгородеУборка последствий атаки на МКД в Белгороде
Уборка последствий атаки на МКД в БелгородеУборка последствий атаки на МКД в Белгороде
Уборка последствий атаки на МКД в БелгородеУборка последствий атаки на МКД в Белгороде
Уборка последствий атаки на МКД в Белгороде. Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Как себя чувствуют пострадавшие при атаке дрона на МКД белгородцы?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Строительство#Белгород#Восстановление#Мкд#Атака дрона
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