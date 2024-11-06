Три квартиры сгорели в результате атаки дрона на МКД в Новой жизни в Белгороде

Posted 6 ноября, 11:48
Published 6 ноября, 11:48
Modified 6 ноября, 11:50
Updated 6 ноября, 11:50
На данный момент в домах уже восстановили тепловой контур. В наиболее повреждённое здание вернули подачу газа, электричества и воды, за исключением подъезда №7. Жильцам предложили перебраться в ПВР.
Выбитые окна закрывают утеплителем и ориентированно-стружечными плитами, с фасада убирают повреждённую плитку. Восстанавливать дом будет Дирекция ЮЗР.
Территорию вокруг убирают 40 человек. Среди них работники Белгорблагоустройства, управляющей и строительной компаний, а также волонтёры.