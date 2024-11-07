В Белгороде скончался музыкант и журналист Андрей Калугин

Posted 7 ноября, 14:04
Published 7 ноября, 14:04
Modified 7 ноября, 14:06
Updated 7 ноября, 14:06
В Белгороде скончался журналист и бывший работник Бел.Ру Андрей Калугин. О смерти мужчины стало известно этим утром. Он долгое время боролся с раком лёгких: проходил химиотерапию, ездил в различные клиники на лечение, но победить недуг не смог.
Белгородец начинал свою журналистскую карьеру в только открывшемся информагенстве Бел.Ру — это было около 20 лет назад. Затем сменил место работы на «Белгород-медиа» и занялся открытием собственного сетевого издания.
Андрей Калугин также был музыкантом и специалистом по компьютерам и звуку, а в последнее время развивал собственное конструкторское бюро по созданию акустических систем.