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Posted 7 ноября, 14:04

Published 7 ноября, 14:04

Modified 7 ноября, 14:06

Updated 7 ноября, 14:06

Андрей Калугин

В Белгороде скончался музыкант и журналист Андрей Калугин

7 ноября 2024, 14:04
Фото: личная страница Калугина. Андрей Калугин
Стало известно о кончине музыканта и журналиста Андрея Калугина, который некоторое время работал в Бел.Ру. У мужчины обнаружили рак лёгких, победить который он не смог, сообщил автор Telegram-канала «БелГородские подробности».

В Белгороде скончался журналист и бывший работник Бел.Ру Андрей Калугин. О смерти мужчины стало известно этим утром. Он долгое время боролся с раком лёгких: проходил химиотерапию, ездил в различные клиники на лечение, но победить недуг не смог.

Белгородец начинал свою журналистскую карьеру в только открывшемся информагенстве Бел.Ру — это было около 20 лет назад. Затем сменил место работы на «Белгород-медиа» и занялся открытием собственного сетевого издания.

Андрей Калугин также был музыкантом и специалистом по компьютерам и звуку, а в последнее время развивал собственное конструкторское бюро по созданию акустических систем.

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