В Белгороде скончался музыкант и журналист Андрей Калугин

В Белгороде скончался журналист и бывший работник Бел.Ру Андрей Калугин. О смерти мужчины стало известно этим утром. Он долгое время боролся с раком лёгких: проходил химиотерапию, ездил в различные клиники на лечение, но победить недуг не смог.