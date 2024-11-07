Больше не надо: кандидатам в мэры Белгорода на программы дали максимум семь страниц

Posted 7 ноября, 13:25
Published 7 ноября, 13:25
Modified 7 ноября, 13:27
Updated 7 ноября, 13:27
Кандидатам в мэры нужно обязательно предоставить заявление о порядке проведения конкурса, копию паспорта и документ о выдвижении кандидатом, к которому следует приложить:
Каждый кандидат должен предоставить свою автобиографию в рукописном виде, ответы на анкету касательно госслужбы, медзаключение, заверенную копию трудовой книжки, копии документов об образовании, воинского учёта, свидетельства об учёте в налоговом органе и СНИЛС. Важно также прикрепить бумагу о своих расходах и доходах.
Помимо этого, кандидаты должны доказать официальным документом отсутствие судимостей, а также наличие указанных в заявлении дополнительных профессиональных навыков. Далее нужно согласиться на обработку персональных данных.
Самое важное: все потенциальные мэры должны подготовить программу развития Белгорода, чей объём не должен превышать семь страниц шрифтом в 12-14 пунктов. В докладе нужно оценить текущее социально-экономическое состояние Белгорода, описать его основные проблемы и предоставить комплекс мер по их решению. Следует добавить сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации указанных мер.
Также кандидаты должны подготовить проект организации работы администрации Белгорода.
Напомним, что в Белгороде уже выбрали председателя конкурсной комиссии. Первый этап конкурса пройдёт в начале декабря. Бороться за пост будет и текущий мэр Валентин Демидов.