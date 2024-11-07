Больше не надо: кандидатам в мэры Белгорода на программы дали максимум семь страниц

Каждый кандидат должен предоставить свою автобиографию в рукописном виде, ответы на анкету касательно госслужбы, медзаключение, заверенную копию трудовой книжки, копии документов об образовании, воинского учёта, свидетельства об учёте в налоговом органе и СНИЛС. Важно также прикрепить бумагу о своих расходах и доходах.