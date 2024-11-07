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Posted 7 ноября, 13:25

Published 7 ноября, 13:25

Modified 7 ноября, 13:27

Updated 7 ноября, 13:27

В Белгороде кандидаты в мэры распишут программы развития города на 7 страниц

Больше не надо: кандидатам в мэры Белгорода на программы дали максимум семь страниц

7 ноября 2024, 13:25
Фото: 1MI.

В Белгороде кандидаты в мэры распишут программы развития города на 7 страниц

В интернете опубликовали перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение главы администрации Белгорода. Всего предоставлено 19 пунктов, которые необходимо соблюсти.

Кандидатам в мэры нужно обязательно предоставить заявление о порядке проведения конкурса, копию паспорта и документ о выдвижении кандидатом, к которому следует приложить:

  • выписку из протокола конференции в случае выдвижения общественным объединением;
  • выписку из протокола собрания граждан в случае выдвижения их собранием;
  • представление губернатора области в случае выдвижения главой региона.

Каждый кандидат должен предоставить свою автобиографию в рукописном виде, ответы на анкету касательно госслужбы, медзаключение, заверенную копию трудовой книжки, копии документов об образовании, воинского учёта, свидетельства об учёте в налоговом органе и СНИЛС. Важно также прикрепить бумагу о своих расходах и доходах.

Помимо этого, кандидаты должны доказать официальным документом отсутствие судимостей, а также наличие указанных в заявлении дополнительных профессиональных навыков. Далее нужно согласиться на обработку персональных данных.

Самое важное: все потенциальные мэры должны подготовить программу развития Белгорода, чей объём не должен превышать семь страниц шрифтом в 12-14 пунктов. В докладе нужно оценить текущее социально-экономическое состояние Белгорода, описать его основные проблемы и предоставить комплекс мер по их решению. Следует добавить сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации указанных мер.

Также кандидаты должны подготовить проект организации работы администрации Белгорода.

Напомним, что в Белгороде уже выбрали председателя конкурсной комиссии. Первый этап конкурса пройдёт в начале декабря. Бороться за пост будет и текущий мэр Валентин Демидов.

В Белгороде назначили председателя конкурсной комиссии по выборам мэра
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#Александра Склярова#Белгородская область#Мэр#Кандидаты#Белгород
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