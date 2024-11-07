От бунта к романтике: помог ли новый образ Роме Скроботу пройти в финал «Голоса»?

Posted 7 ноября, 14:01
Published 7 ноября, 14:01
Modified 7 ноября, 14:03
Updated 7 ноября, 14:03
2 ноября на «Первом канале» в эфир вышел новый эпизод музыкального шоу «Голос.Дети». До второго этапа «Поединки!» дошли двое белгородских ребят — Рома Скробот и Мария Кареева, занимающихся у одного педагога в студии «Эстрада».
Мария выступила 25 октября вместе с другими детьми из команды Димы Билана, куда она попала после слепых прослушиваний. А 2 ноября — Рома, попавший в команду к Юлианне Карауловой. Суть «Поединков» в том, что наставники разбивают свою группу на пять новых групп по три человека. И уже из каждого трио выбирается один ребёнок, который сможет пройти дальше от команды своего наставника. Их ждёт «Песня на вылет», а победивших в ней — финал.
В рамках второго этапа Рома Скробот вышел на сцену в совершенно другом образе, как и обещал он и его мама в разговоре с журналистками Бел.Ру. Хулигана с песней о преодолении трудностей на своём пути сменил спевший о любви мальчик с букетом нежных оттенков в руках. Юный певец вошёл в первую тройку от Юлианны Карауловой. Вместе с Викторией Болотских и Ариной Рузмановой. Дети разыграли небольшую сценку под песню «Шоколадка» Ксении Минаевой.
В интервью для редакции Бел.Ру Ирина Скробот, мама Ромы, рассказала, что раскрыть песню и костюм до выхода эпизода они не могут, поэтому держали всех в напряжении, заставляя задуматься о том, что же мы увидим в эфире на самом деле. Да и видно было по качанию ног мальчика и его хитрым искоркам в глазах, что они и сами ждут этого момента.
Перед началом эфира Ирина поделилась с нашей журналисткой — будет букет и его обязательно кому-нибудь подарят. Из-за такой маленькой, но милой детали, белгородка в прошлый раз не смогла поделиться всеми моментами подготовки Ромы к новому выступлению. А ещё из-за конкурса от «Голоса» никто не мог раскрыть тайну о том, кто и с кем будет петь. В рамках музыкального шоу зрителям и подписчикам предложили угадать все тройки и поочерёдно выкладывали небольшие интервью с детьми, чтобы и запутать, и дать подсказку.
А тот самый букет достался Юлианне.
Кстати, случайно или намеренно, но на одном из закулисных видео из архива семьи Скробот, которым они поделились с нашей журналисткой, Вика, Рома и Арина оказались в кадре рядом в полном составе.
Чем закончились «Поединки» для Марии и Ромы? Команда Билана выступала самой первой, поэтому ещё до выхода последнего на сцену стало известно, что девочка не смогла пройти дальше и попасть в «Песню на вылет».
Маленькие исполнители песни «Шоколадка» выступили замечательно и зарядили зрителей хорошим настроением с первых минут эпизода. Но из трёх «малышариков», как назвали детей подписчики официальной группы музыкального шоу, всё-таки пришлось выбрать одного. И прошедшим «малышариком» стал Рома.
Как написала нашей журналистке мама мальчика, после этого и ей, и сыну стало совсем не страшно, потому что для него, как для артиста, это уже победа. В «Песне на вылет» дети по очереди исполнили песни, с которыми пришли на прослушивания, чтобы сравнить «до/после» спустя время и столько репетиций. Однако в этом этапе Рома Скробот не смог занять место в паре полуфиналистов, которых выбрала Юлианна Караулова.
Наставница позволила пройти дальше Эвелине Радбиль, которая исполнила песню Барбары Прави Voilà, и Арине Точиловой, спевшей «Блюз» Анжелики Варум. Эвелине 11 лет, а Арине 14 лет. Далее девочки столкнутся с четырьмя новыми соперниками из числа команд Димы Билана и Jony. От Билана за первое место поборются Василий Иголкин и Нелли Байматова. А кто из участников команды Jony — пока неизвестно, т. к. его группы выступают последними. Пройти соревнование между одногруппниками ребятам только предстоит.