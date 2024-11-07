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Posted 7 ноября, 14:01

Published 7 ноября, 14:01

Modified 7 ноября, 14:03

Updated 7 ноября, 14:03

Музыкальное шоу

От бунта к романтике: помог ли новый образ Роме Скроботу пройти в финал «Голоса»?

7 ноября 2024, 14:01
Фото: Фрагмент эфира «Голос.Дети». Музыкальное шоу

На шоу «Голос.Дети» Рома Скробот из Белгорода спел в неожиданно новом амплуа

Сюжет
Дети
До «Поединков» в «Голосе» дошли Мария и Рома из Белгорода. Они стали одними из тех, кто получил шанс войти в финал. Однако теперь детям из одних команд пришлось соревноваться друг с другом. Рома Скробот выступил вместе с очаровательными маленькими дамами в неожиданном, как и обещал, образе.

2 ноября на «Первом канале» в эфир вышел новый эпизод музыкального шоу «Голос.Дети». До второго этапа «Поединки!» дошли двое белгородских ребят — Рома Скробот и Мария Кареева, занимающихся у одного педагога в студии «Эстрада».

Мария выступила 25 октября вместе с другими детьми из команды Димы Билана, куда она попала после слепых прослушиваний. А 2 ноября — Рома, попавший в команду к Юлианне Карауловой. Суть «Поединков» в том, что наставники разбивают свою группу на пять новых групп по три человека. И уже из каждого трио выбирается один ребёнок, который сможет пройти дальше от команды своего наставника. Их ждёт «Песня на вылет», а победивших в ней — финал.

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В рамках второго этапа Рома Скробот вышел на сцену в совершенно другом образе, как и обещал он и его мама в разговоре с журналистками Бел.Ру. Хулигана с песней о преодолении трудностей на своём пути сменил спевший о любви мальчик с букетом нежных оттенков в руках. Юный певец вошёл в первую тройку от Юлианны Карауловой. Вместе с Викторией Болотских и Ариной Рузмановой. Дети разыграли небольшую сценку под песню «Шоколадка» Ксении Минаевой.

Виктория Болотских, Роман Скробот, Арина РузмановаВиктория Болотских, Роман Скробот, Арина Рузманова
Виктория Болотских, Роман Скробот, Арина РузмановаВиктория Болотских, Роман Скробот, Арина Рузманова
Виктория Болотских, Роман Скробот, Арина РузмановаВиктория Болотских, Роман Скробот, Арина Рузманова
Виктория Болотских, Роман Скробот, Арина Рузманова. Фото: Фрагмент из эпизода шоу «Голос.Дети»
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В интервью для редакции Бел.Ру Ирина Скробот, мама Ромы, рассказала, что раскрыть песню и костюм до выхода эпизода они не могут, поэтому держали всех в напряжении, заставляя задуматься о том, что же мы увидим в эфире на самом деле. Да и видно было по качанию ног мальчика и его хитрым искоркам в глазах, что они и сами ждут этого момента.

Перед началом эфира Ирина поделилась с нашей журналисткой — будет букет и его обязательно кому-нибудь подарят. Из-за такой маленькой, но милой детали, белгородка в прошлый раз не смогла поделиться всеми моментами подготовки Ромы к новому выступлению. А ещё из-за конкурса от «Голоса» никто не мог раскрыть тайну о том, кто и с кем будет петь. В рамках музыкального шоу зрителям и подписчикам предложили угадать все тройки и поочерёдно выкладывали небольшие интервью с детьми, чтобы и запутать, и дать подсказку.

А тот самый букет достался Юлианне.

Кстати, случайно или намеренно, но на одном из закулисных видео из архива семьи Скробот, которым они поделились с нашей журналисткой, Вика, Рома и Арина оказались в кадре рядом в полном составе.

Чем закончились «Поединки» для Марии и Ромы? Команда Билана выступала самой первой, поэтому ещё до выхода последнего на сцену стало известно, что девочка не смогла пройти дальше и попасть в «Песню на вылет».

Маленькие исполнители песни «Шоколадка» выступили замечательно и зарядили зрителей хорошим настроением с первых минут эпизода. Но из трёх «малышариков», как назвали детей подписчики официальной группы музыкального шоу, всё-таки пришлось выбрать одного. И прошедшим «малышариком» стал Рома.

Как написала нашей журналистке мама мальчика, после этого и ей, и сыну стало совсем не страшно, потому что для него, как для артиста, это уже победа. В «Песне на вылет» дети по очереди исполнили песни, с которыми пришли на прослушивания, чтобы сравнить «до/после» спустя время и столько репетиций. Однако в этом этапе Рома Скробот не смог занять место в паре полуфиналистов, которых выбрала Юлианна Караулова.

Наставница позволила пройти дальше Эвелине Радбиль, которая исполнила песню Барбары Прави Voilà, и Арине Точиловой, спевшей «Блюз» Анжелики Варум. Эвелине 11 лет, а Арине 14 лет. Далее девочки столкнутся с четырьмя новыми соперниками из числа команд Димы Билана и Jony. От Билана за первое место поборются Василий Иголкин и Нелли Байматова. А кто из участников команды Jony — пока неизвестно, т. к. его группы выступают последними. Пройти соревнование между одногруппниками ребятам только предстоит.

Арина ТочиловаАрина Точилова
Эвелина РадбильЭвелина Радбиль
Финалисты от команды Юлианны КарауловойФиналисты от команды Юлианны Карауловой
Арина Точилова. Фото: Фрагмент из эпизода шоу «Голос.Дети»
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