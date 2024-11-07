От бунта к романтике: помог ли новый образ Роме Скроботу пройти в финал «Голоса»?

В интервью для редакции Бел.Ру Ирина Скробот, мама Ромы, рассказала, что раскрыть песню и костюм до выхода эпизода они не могут, поэтому держали всех в напряжении, заставляя задуматься о том, что же мы увидим в эфире на самом деле. Да и видно было по качанию ног мальчика и его хитрым искоркам в глазах, что они и сами ждут этого момента.



Перед началом эфира Ирина поделилась с нашей журналисткой — будет букет и его обязательно кому-нибудь подарят. Из-за такой маленькой, но милой детали, белгородка в прошлый раз не смогла поделиться всеми моментами подготовки Ромы к новому выступлению. А ещё из-за конкурса от «Голоса» никто не мог раскрыть тайну о том, кто и с кем будет петь. В рамках музыкального шоу зрителям и подписчикам предложили угадать все тройки и поочерёдно выкладывали небольшие интервью с детьми, чтобы и запутать, и дать подсказку.