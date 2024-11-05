Ранена женщина: Шебекино вновь под обстрелом, в городе находят «колокольчики»

Posted 5 ноября, 14:56
Published 5 ноября, 14:56
Modified 5 ноября, 14:58
Updated 5 ноября, 14:58
Сейчас пострадавшую с осколочным ранением головы на скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу.
Последствия фиксируют в двух многоэтажных и одном частном домах. Там повреждено остекление. Осколки посекли четыре авто.
Власти вновь предупреждают об опасности от суббоеприпасов «колокольчик». Их с помощью кассетным боеприпасов ВСУ раскидали в городе. Необходимо проявлять особенную бдительность: внимательно смотрите под ноги и не поднимайте незнакомые предметы.