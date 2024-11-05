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Posted 5 ноября, 14:56

Published 5 ноября, 14:56

Modified 5 ноября, 14:58

Updated 5 ноября, 14:58

Ранена женщина: Шебекино вновь под обстрелом, в городе находят «колокольчики»

Ранена женщина: Шебекино вновь под обстрелом, в городе находят «колокольчики»

5 ноября 2024, 14:56
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
Обстрел
Очередная атака ВСУ на Шебекинский округ за день. Под обстрел попал город Шебекино. Там ранена мирная жительница, а горожане находят суббоеприпасы «колокольчик».

Сейчас пострадавшую с осколочным ранением головы на скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу.

Последствия фиксируют в двух многоэтажных и одном частном домах. Там повреждено остекление. Осколки посекли четыре авто.

Власти вновь предупреждают об опасности от суббоеприпасов «колокольчик». Их с помощью кассетным боеприпасов ВСУ раскидали в городе. Необходимо проявлять особенную бдительность: внимательно смотрите под ноги и не поднимайте незнакомые предметы.

От одной из таких мин недавно был ранен мужчина. «Колокольчик» взорвался прямо у него в руках. Как выглядит суббоеприпас и что делать, если вы его обнаружили — читайте здесь и здесь соответственно.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Обстрел#ВСУ#Шебекинский горокруг#Колокольчик
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