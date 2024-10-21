ВСУ разбросали мины «колокольчик» в одном из районов Белгородской области

Сюжет Приграничье

Появилась информация о том, что Шебекинский округ заминирован суббоеприпасами «колокольчик». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На одной из таких мин недавно по неосторожности подорвался мужчина. Как обезопасить себя и что делать при обнаружении мины?