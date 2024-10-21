ВСУ разбросали мины «колокольчик» в одном из районов Белгородской области

Posted 21 октября, 09:02
Published 21 октября, 09:02
Modified 21 октября, 09:04
Updated 21 октября, 09:04
ВСУ раскидали суббоеприпасы «колокольчик» на территории Шебекинского округа. Власти просят местных жителей быть бдительными и помнить о технике безопасности.
Такие мины нельзя трогать и поднимать. Недавно мужчина перепутал «колокольчик» с осколком, взял с земли и хотел выкинуть, но боеприпас сдетонировал у него в руках. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки доставили в больницу.
Если вы нашли «колокольчик», необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить точное место его обнаружения. Далее информацию передадут сапёрам Министерства обороны РФ, которые и займутся ликвидацией суббоеприпаса.