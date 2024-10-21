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Posted 21 октября, 09:02

Published 21 октября, 09:02

Modified 21 октября, 09:04

Updated 21 октября, 09:04

Так выглядит мина «колокольчик»

ВСУ разбросали мины «колокольчик» в одном из районов Белгородской области

21 октября 2024, 09:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Так выглядит мина «колокольчик»
Сюжет
Приграничье
Появилась информация о том, что Шебекинский округ заминирован суббоеприпасами «колокольчик». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На одной из таких мин недавно по неосторожности подорвался мужчина. Как обезопасить себя и что делать при обнаружении мины?

ВСУ раскидали суббоеприпасы «колокольчик» на территории Шебекинского округа. Власти просят местных жителей быть бдительными и помнить о технике безопасности.

Такие мины нельзя трогать и поднимать. Недавно мужчина перепутал «колокольчик» с осколком, взял с земли и хотел выкинуть, но боеприпас сдетонировал у него в руках. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки доставили в больницу.

Если вы нашли «колокольчик», необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить точное место его обнаружения. Далее информацию передадут сапёрам Министерства обороны РФ, которые и займутся ликвидацией суббоеприпаса.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавший#Шебекинский городской округ#Приграничье#Колокольчик
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