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Posted 21 октября, 14:05

Published 21 октября, 14:05

Modified 21 октября, 14:09

Updated 21 октября, 14:09

Мина «лепесток» на дороге

Не только «колокольчик»: ВСУ заминировали «лепестками» белгородское приграничное село

21 октября 2024, 14:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Мина «лепесток» на дороге

Власти рассказали, что делать при обнаружении мин «лепесток» и «колокольчик»

Сюжет
Мина
Снова ЧП: украинские дроны заминировали село Грузское в Борисовском районе. Сделали это с помощью уже известных белгородцам мин «лепесток». Что делать при обнаружении суббоеприпаса и куда сообщать о нём?

Село Грузское Борисовского района заминировали «лепестками». В населённом пункте из-за этого перекрыли несколько улиц. На данный момент территорию уже зачистили, а дороги открыли, но опасность остаётся.

«Лепестки» Вооружённые силы Украины с помощью БПЛА сбрасывают на Белгородскую область не в первый раз. По этой причине перекрывали дороги в Белгородском районе.

Ранее сообщили, что суббоеприпасы «колокольчик» разбросали в Шебекинском округе. На одном из них недавно по неосторожности подорвался местный житель.

Что делать, если нашёл мину «лепесток»?

Мина «лепесток» — размером не более 12 сантиметров в ширину и 7 сантиметров в длину. Она почти не видна на земле, но если вы всё же её обнаружили, то поднимать, трогать её или подходить близко нельзя.

Даже если транспортное средство наехало на неё, нужно ехать дальше на повреждённых колёсах. Если автомобиль повреждён сильно, необходимо выйти и добраться по дороге до ближайшего населённого пункта или укрытия, внимательно смотря под ноги. Если это группа людей, то важно отойти друг от друга на 7-10 метров.

Обнаружив мину, позвоните по номеру 112, сообщите оператору точное место и свой номер телефона, чтобы специалисты могли с вами связаться.

ВСУ разбросали мины «колокольчик» в одном из районов Белгородской области
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