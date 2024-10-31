Пока власти пытаются решить мусорную проблему, был задержан белгородский бизнесмен

Posted 31 октября, 15:30
Published 31 октября, 15:30
Modified 31 октября, 17:05
Updated 31 октября, 17:05
Вечером в Валуйском округе недалеко от посёлка Дальний украинский БПЛА атаковал работающий в поле сельскохозяйственный транспорт. Сотрудник предприятия скончался от полученных травм на месте.
Пострадал и его коллега. Его на «попутке» доставили в районную больницу с осколочными ранениями руки и ноги.
Заместитель губернатора Сергей Довгалюк сообщил, что белгородский оперштаб без торгов решил заключить договоры с тремя перевозчиками. Такое решение приняли из-за установленного режима чрезвычайной ситуации.
Они начнут работать с ноября. Муниципалитеты также организовали субподрядные коммунальные предприятия, чтобы ускорить процесс вывоза ТКО.
Утром четверга был задержан бизнесмен Теюб Гусейнов. Он руководит центральным и овощным рынками в областном центре.
Его обвиняют в даче взятки полицейскому за попытку откупить своего семнадцатилетнего сына, которого поймали за рулём BMW. У молодого человека нет водительских прав.
Источник рассказал Бел.Ру, что это не первый подобный инцидент: ранее другого сына Гусейнова задержали при аналогичных обстоятельствах.