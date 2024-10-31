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Posted 31 октября, 15:30

Published 31 октября, 15:30

Modified 31 октября, 17:05

Updated 31 октября, 17:05

Пока власти пытаются решить мусорную проблему, был задержан белгородский бизнесмен

Пока власти пытаются решить мусорную проблему, был задержан белгородский бизнесмен

31 октября 2024, 15:30
Фото: Ирина Тропина. 1MI.
Сюжет
Мусор
Четверг не обошёлся без происшествий. Вечером беспилотник ВСУ атаковал сельхозтехнику в приграничье: один человек погиб, ещё один был ранен. Вывозить мусор в регионе теперь будут три перевозчика, а против владельца центрального и овощного рынков в Белгороде завели «уколовку» за подкуп полицейского.

Погибший и пострадавший

Вечером в Валуйском округе недалеко от посёлка Дальний украинский БПЛА атаковал работающий в поле сельскохозяйственный транспорт. Сотрудник предприятия скончался от полученных травм на месте.

Пострадал и его коллега. Его на «попутке» доставили в районную больницу с осколочными ранениями руки и ноги.

Один белгородец погиб, второй — пострадал: ВСУ ударили по работающей сельхозтехнике
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Решать мусорную проблему будут сразу три перевозчика

Заместитель губернатора Сергей Довгалюк сообщил, что белгородский оперштаб без торгов решил заключить договоры с тремя перевозчиками. Такое решение приняли из-за установленного режима чрезвычайной ситуации.

Они начнут работать с ноября. Муниципалитеты также организовали субподрядные коммунальные предприятия, чтобы ускорить процесс вывоза ТКО.

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Задержан владелец двух рынков в Белгороде

Утром четверга был задержан бизнесмен Теюб Гусейнов. Он руководит центральным и овощным рынками в областном центре.

Его обвиняют в даче взятки полицейскому за попытку откупить своего семнадцатилетнего сына, которого поймали за рулём BMW. У молодого человека нет водительских прав.

Источник рассказал Бел.Ру, что это не первый подобный инцидент: ранее другого сына Гусейнова задержали при аналогичных обстоятельствах.

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