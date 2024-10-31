Пока власти пытаются решить мусорную проблему, был задержан белгородский бизнесмен

Сюжет Мусор

Четверг не обошёлся без происшествий. Вечером беспилотник ВСУ атаковал сельхозтехнику в приграничье: один человек погиб, ещё один был ранен. Вывозить мусор в регионе теперь будут три перевозчика, а против владельца центрального и овощного рынков в Белгороде завели «уколовку» за подкуп полицейского.