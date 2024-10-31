Три перевозчика, выкуп техники, разбор завалов: пути решения проблемы с мусором

Posted 31 октября, 03:20
Published 31 октября, 03:20
Modified 31 октября, 06:39
Updated 31 октября, 06:39
По словам курирующего ЖКХ в регионе чиновника, получивший в 2022 году контракты на вывоз ТКО «Еврологистик» с задачей не справился и контракт с ним расторгли в одностороннем порядке, чтобы окончательно не запустить проблему.
Оперштаб, с учётом действующего в области режима ЧС, принял решение заключить договоры с новыми перевозчиками без проведения торгов до нового конкурса.
С начала ноября вывозить мусор будут три перевозчика. Некоторые муниципалитеты создали коммунальные предприятия, которые будут работать по субподряду.
Регион планирует выкупить находящуюся в аренде у «Еврологистика» технику и передать её новым перевозчикам.
Довгалюк отметил, что переходный период будет достаточно непростым из-за захламления площадок для сбора мусора.
«Проблема в том, что пока не будет наведён порядок в таких местах массового скопления мусора, туда не сможет подъехать новая техника, чтобы выполнять свои задачи. Экипажи мусоровозов просто физически не могут сами разгрести образовавшиеся завалы. Мусор из контейнеров выгружают, а его горы рядом остаются».
После масштабных зачисток перевозчики смогут войти в рабочий график, и проблемы должны пойти на спад. Перед муниципалитетами поставили задачу разобрать завалы в кратчайший срок.