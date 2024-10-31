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Posted 31 октября, 03:20

Published 31 октября, 03:20

Modified 31 октября, 06:39

Updated 31 октября, 06:39

Вывозить мусор в Белгородской области будут три перевозчика

Три перевозчика, выкуп техники, разбор завалов: пути решения проблемы с мусором

31 октября 2024, 03:20
Фото: Изображение Midjourney.

Вывозить мусор в Белгородской области будут три перевозчика

Об изменениях в сфере обращения с ТКО в регионе рассказал заместитель губернатора Сергей Довгалюк.

По словам курирующего ЖКХ в регионе чиновника, получивший в 2022 году контракты на вывоз ТКО «Еврологистик» с задачей не справился и контракт с ним расторгли в одностороннем порядке, чтобы окончательно не запустить проблему.

Оперштаб, с учётом действующего в области режима ЧС, принял решение заключить договоры с новыми перевозчиками без проведения торгов до нового конкурса.

С начала ноября вывозить мусор будут три перевозчика. Некоторые муниципалитеты создали коммунальные предприятия, которые будут работать по субподряду.

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Регион планирует выкупить находящуюся в аренде у «Еврологистика» технику и передать её новым перевозчикам.

Довгалюк отметил, что переходный период будет достаточно непростым из-за захламления площадок для сбора мусора.

«Проблема в том, что пока не будет наведён порядок в таких местах массового скопления мусора, туда не сможет подъехать новая техника, чтобы выполнять свои задачи. Экипажи мусоровозов просто физически не могут сами разгрести образовавшиеся завалы. Мусор из контейнеров выгружают, а его горы рядом остаются».

После масштабных зачисток перевозчики смогут войти в рабочий график, и проблемы должны пойти на спад. Перед муниципалитетами поставили задачу разобрать завалы в кратчайший срок.

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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Вывоз#ТКО#Перевозчики#Замгубернатора
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