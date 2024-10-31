Очищение очистными: когда у людей забыли спросить и потеряли время и деньги

Posted 31 октября, 14:21
Published 31 октября, 14:21
Modified 31 октября, 14:23
Updated 31 октября, 14:23
После публикации заявлений и. о. гендиректора ГУП «Белоблводоканал» Алексея Колесникова и замгубернатора по ЖКХ Сергея Довгалюка об очистных в Таврово с нами связался житель населённого пункта, который участвовал в общественных слушаниях по выбору места. Он негативно отреагировал на нашу публикацию, со словами, что мы не разобрались в теме. В той публикации цели такой не было, мы просто процитировали чиновников, но теперь разбираемся.
Ещё при бывшем министре ЖКХ, ныне уехавшим на СВО из тюрьмы, Константине Полежаеве, публичные слушания проходили с нарушениями. На это обратили внимание не только жители Таврово, но и представители прокуратуры. На тот момент планировалось, что очистные появятся между микрорайонами Таврово-5 и Таврово-6. Как рассказал наш собеседник, готовили все документы для строительства именно там.
На одной из встреч с Полежаевым и гендиректором «Белоблводоканала», тогда им был Александр Николаев, которая проходила в администрации, обсуждали установку между двумя микрорайонами КНС, которая могла бы перекачивать воду и канализационные стоки на расстояние более двух километров. Рядом с жилыми домами она бы не располагалась.
Спустя время прошли следующие слушания всех жильцов Таврово, которые отказались от планируемого у их домов места строительства очистных. Единогласно было принято решение, что в этом месте строить нельзя, сообщил белгородец.
Мужчина рассказал, что жители постоянно делают запросы в министерство ЖКХ, но им всё время отвечают, что место ищут, но не находят.
На встрече с губернатором Вячеславом Гладковым люди заявили, что за очистные, но против их постройки в том месте. Как рассказал читатель, место, которое выбрали власти, находится в 30 метрах от жилой застройки, там есть ручей и заборный колодец, откуда жители берут воду.
Журналистка Бел.Ру изучила Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в редакции 2022 года. Это последняя редакция этого документа на данный момент.
Пункт 4.5 гласит, что санитарно-защитная зона, далее по тексту СЗЗ, может быть уменьшена в следующих случаях:
«При внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания».
Для сооружений механической или биологической очистки с иловыми площадками: от 150 до 500 м в зависимости от мощности. При производительности до 0,2 тыс. кубометров в сутки — 150 метров, а при производительности от 50 тыс. кубометров в сутки — 500 метров.
Для сооружений механической или биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытом помещении — меньше. При производительности до 0,2 тыс. кубометров в сутки — 100 метров, а от 50 тыс. кубометров в сутки — от 400 метров.
Редакция Бел.Ру обратилась к правительству Белгородской области, чтобы узнать, какие очистные должны были появиться в Таврово-6 и что пошло не по плану.
Изначально власти должны были провести согласование проекта с местными жителями, но на соответствующий вопрос о проведении таких общественных слушаний ещё на стадии разработки решили не отвечать. Проект очистных уже был готов, его сделали в рамках контракта, документы прошли государственную и экологическую экспертизу, он соответствовал нормам СанПиН, но когда всё же в Таврово провели сход граждан, то жители остановили строительство очистных на этой площадке.
В микрорайоне Таврово-6 хотели построить очистные производительностью 800 кубометров в сутки. Они относятся к малым очистным сооружениям с II категорией негативного воздействия на окружающую среду. Планируемые к отведению хозяйственно-бытовые сточные воды относятся к IV классу опасности.
Для них СЗЗ 200 метров, но её размер может быть уменьшен. При проведении технологических мероприятий, которые уменьшают негативное воздействие на окружающую среду, радиус СЗЗ могут сократить вплоть до границ, где содержание предельно-допустимых выбросов не превышается.
Под этим можно понимать, что СЗЗ очистных и правда может быть 30 метров, но только при применении соответствующих технологий, которые уменьшают количество загрязняющих веществ практически до минимума.
Очистные сооружения в Таврово не первые из тех, которые стали проблемными для региона. Весной 2023 года жители Никольского не согласовали постройку очистных недалеко от жилой застройки. Чиновники опять начали разрабатывать проект для строительства в другом месте.
Почти три месяца без новостей прервал Вячеслав Гладков. Он рассказал, что инициативная группа из жителей сёл Никольское и Новая Нелидовка уже побывала на современных очистных, которые построили в области, а именно в Яковлевском округе и Ивнянском районе. Очистные в последнем работали на тот момент уже три года, а находились в 150 метрах от домов, но ни одной жалобы за это время не поступило на шум или запах.
Современные сооружения используют биологическую очистку стоков: анаэробные бактерии перерабатывают вещества, затем стоки дезинфицируют ультрафиолетом. После этого отработанный ил дезинфицируют и утилизируют.
За строительство очистных в Таврово за пределами предоставленного земельного участка прокуратура внесла представление гендиректору ГУП «Белоблводоканал», а также в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).
На момент написания материала новостей о новых участках для очистных нет в Таврово. Однако власти обещают, что после выбора места его согласуют с жителями. Сроки реализации, стоимость и источники финансирования строительства очистных в Таврово смогут назвать после разработки проекта, который начнут делать, как согласуют место, ответили Бел.Ру в правительстве.
Вот такая получилась история с открытым концом. Редакция продолжит следить за очистными в этих населённых пунктах.