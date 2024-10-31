Очищение очистными: когда у людей забыли спросить и потеряли время и деньги

Как прошли заседания: версия участника

Что там по нормам СанПиН? Такое может быть?

А какая норма без возможных улучшений, добавлений и тому подобного?

Санитарно-защитная зона должна быть 200 метров, но её можно уменьшить

История циклична? Ранее в Белгородской области уже были проблемы с очистными