Дешевле, чем в других регионах: почему в Белгороде решили повысить плату за проезд?

Кроме того, в последний раз повышение стоимости проезда в регионе происходило в 2019 году. За это время цены на топливо, запчасти, коммунальные платежи и другие расходы значительно выросли, из-за чего часть 50% средств компенсировали сами власти: если учитывать рост расходов, стоимость проезда на сегодняшний день уже должна быть гораздо выше, однако повышение не проводили.