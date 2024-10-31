Дешевле, чем в других регионах: почему в Белгороде решили повысить плату за проезд?

Posted 31 октября, 13:23
Published 31 октября, 13:23
Modified 31 октября, 13:46
Updated 31 октября, 13:46
В региональном министерстве транспорта решили ответить на часто задаваемые белгородцами вопросы по поводу грядущего повышения стоимости проезда. Чиновники объяснили, почему подорожание произойдёт в ближайшее время, а не через несколько лет или после окончания СВО, а также проводилось ли сравнение цен с другими регионами.
Так, на сегодняшний день в Белгородской агломерации наблюдается самая низкая плата за проезд по регионам Центрального федерального округа. Ближе всего к белгородским ценам стоимость проезда в Тамбовской области (25 рублей по карте и 27 — наличными), Орловской области (25 и 28 рублей) и в Воронежской области (26 и 28 рублей). В других регионах эти цифры ещё выше.
Кроме того, в последний раз повышение стоимости проезда в регионе происходило в 2019 году. За это время цены на топливо, запчасти, коммунальные платежи и другие расходы значительно выросли, из-за чего часть 50% средств компенсировали сами власти: если учитывать рост расходов, стоимость проезда на сегодняшний день уже должна быть гораздо выше, однако повышение не проводили.
На этот раз цены за проезд увеличатся лишь на пять рублей, резкого роста не будет.
Отметим, что в Старом Осколе стоимость проезда тоже значительно выше, а в середине октября выросли тарифы и для Губкина.