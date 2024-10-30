Почти пятая часть — на соцвыплаты: Гладков рассказал о бюджете области на 2025 год

Не забывают и про участников СВО: единовременная выплата в 3 млн рублей действует только до конца 2024 года, однако без поощрения белгородцев не оставят — с 1 января 2025 года сумму заменят на 800 тысяч рублей. На все остальные запланированные меры поддержки направят более 1,6 млрд рублей.