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Posted 30 октября, 06:26

Published 30 октября, 06:26

Modified 30 октября, 06:28

Updated 30 октября, 06:28

Почти пятая часть — на соцвыплаты: Гладков рассказал о бюджете области на 2025 год

Почти пятая часть — на соцвыплаты: Гладков рассказал о бюджете области на 2025 год

30 октября 2024, 06:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В областном правительстве обсудили бюджет на следующий год. По их словам, он останется социально-ориентированным — в нём особое внимание уделят образованию и здравоохранению. Подробности сообщили в пресс-службе правительства.

За три года, с 2025 по 2027, в регионе сделают основной упор на промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиционную деятельность, потребительских рынок, МСП и валовой региональный продукт. Несмотря на сложную оперативную обстановку, удаётся стабильно получать налоговые доходы: их флагманами являются металлургический кластер, сельское хозяйство и сфера торговли.

Изменения коснутся бюджетников

При этом бюджет на 2025 год останется социально-ориентированным. Учли также и повышение зарплаты для работников бюджетной сферы.

«На социальные выплаты и пособия в 2025 году будет направлено более 26,6 млрд рублей — это чуть более 18% общего объёма расходов областного бюджета. Поддержкой смогут воспользоваться более 500 тысяч жителей», — отметил губернатор.
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Участникам СВО продолжат помогать

Не забывают и про участников СВО: единовременная выплата в 3 млн рублей действует только до конца 2024 года, однако без поощрения белгородцев не оставят — с 1 января 2025 года сумму заменят на 800 тысяч рублей. На все остальные запланированные меры поддержки направят более 1,6 млрд рублей.

«Что касается военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, то в 2025–2027 годах будет выделено более 1 млрд рублей. В следующем году — это 343,4 млн рублей», — рассказал Вячеслав Гладков.
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Предприятиям тоже окажут поддержку

Объём отгруженной продукции по промышленным видам деятельности в Белгородской области может составить 1,52 трлн рублей в 2025 году, 1,59 трлн рублей — в 2026 году и 1,6 трлн рублей — в 2027 году. Для этого нужно:

  • возместить затраты промпредприятий, связанных с приобретением оборудования на сумму 107 млн рублей;
  • предоставлять льготные займы регионального фонда развития промышленности на инвестиционные цели;
  • реализовать 27 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках по направлению «Бережливое производство» в рамках нацпроекта «Производительность труда» на сумму 126,8 млн рублей;
  • установить 11 электрозарядных станций и переоборудовать более 500 единиц транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива на сумму 53,5 млн рублей.
«Индекс промышленного производства региона выше запланированного и по итогам года оценивается в 103,6% к уровню 2023 года. Объём отгруженной промышленной продукции в 2024 году составляет порядка 1,48 трлн рублей», — сообщил губернатор Белгородской области.
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А что насчёт сельского хозяйства?

В регионе выпуск продукции сельского хозяйства может составить 3,73 трлн рублей в 2025 году, 3,93 трлн рублей — в 2026 году и 4,14 трлн рублей — в 2027 году. Для этого нужно:

  • возместить части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, развитие молочного скотоводства, производство и реализацию зерна, поддержку производства картофеля и овощей, поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства, а также на мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на сумму 13,4 млрд рублей;
  • создать семеноводческие производства растениеводческих и овощных культур, производства высокотехнологичных компонентов для пищевой и кормовой промышленности, новые сельскохозяйственные производства (МТФ, яичное производство и другие), мощности в пищевой отрасли на сумму 46,7 млрд рублей;
  • создать современный селекционно-семеноводческий центр и селекционно-генетический центр на сумму 5,9 млрд рублей.
«В сельском хозяйстве индекс производства прогнозировался в этом году на уровне 100,1%, при этом уже за 8 месяцев значение данного индекса составило 104,2% относительно соответствующего периода 2023 года, по стране эта цифра около 97%. Это одна из приоритетных для региона сфер», — отметил глава региона.

Как изменится объём инвестиций?

Прогнозируется, что объём инвестиций в основной капитал в 2025 году составит 270,4 млрд рублей, в 2026 году — 302 млрд рублей, в 2027 году — 337,6 млрд рублей.

Также за три года запланировано реализовать 136 проектов стоимостью свыше 100 млн рублей каждый и создать 8,5 тысяч новых рабочих мест. Общий портфель реализуемых инвестиционных проектов региона оценивается в 462,4 млрд рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Областной бюджет#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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