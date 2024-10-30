Почти пятая часть — на соцвыплаты: Гладков рассказал о бюджете области на 2025 год

Posted 30 октября, 06:26
Published 30 октября, 06:26
Modified 30 октября, 06:28
Updated 30 октября, 06:28
За три года, с 2025 по 2027, в регионе сделают основной упор на промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиционную деятельность, потребительских рынок, МСП и валовой региональный продукт. Несмотря на сложную оперативную обстановку, удаётся стабильно получать налоговые доходы: их флагманами являются металлургический кластер, сельское хозяйство и сфера торговли.
При этом бюджет на 2025 год останется социально-ориентированным. Учли также и повышение зарплаты для работников бюджетной сферы.
«На социальные выплаты и пособия в 2025 году будет направлено более 26,6 млрд рублей — это чуть более 18% общего объёма расходов областного бюджета. Поддержкой смогут воспользоваться более 500 тысяч жителей», — отметил губернатор.
Не забывают и про участников СВО: единовременная выплата в 3 млн рублей действует только до конца 2024 года, однако без поощрения белгородцев не оставят — с 1 января 2025 года сумму заменят на 800 тысяч рублей. На все остальные запланированные меры поддержки направят более 1,6 млрд рублей.
«Что касается военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, то в 2025–2027 годах будет выделено более 1 млрд рублей. В следующем году — это 343,4 млн рублей», — рассказал Вячеслав Гладков.
Объём отгруженной продукции по промышленным видам деятельности в Белгородской области может составить 1,52 трлн рублей в 2025 году, 1,59 трлн рублей — в 2026 году и 1,6 трлн рублей — в 2027 году. Для этого нужно:
«Индекс промышленного производства региона выше запланированного и по итогам года оценивается в 103,6% к уровню 2023 года. Объём отгруженной промышленной продукции в 2024 году составляет порядка 1,48 трлн рублей», — сообщил губернатор Белгородской области.
В регионе выпуск продукции сельского хозяйства может составить 3,73 трлн рублей в 2025 году, 3,93 трлн рублей — в 2026 году и 4,14 трлн рублей — в 2027 году. Для этого нужно:
«В сельском хозяйстве индекс производства прогнозировался в этом году на уровне 100,1%, при этом уже за 8 месяцев значение данного индекса составило 104,2% относительно соответствующего периода 2023 года, по стране эта цифра около 97%. Это одна из приоритетных для региона сфер», — отметил глава региона.
Прогнозируется, что объём инвестиций в основной капитал в 2025 году составит 270,4 млрд рублей, в 2026 году — 302 млрд рублей, в 2027 году — 337,6 млрд рублей.
Также за три года запланировано реализовать 136 проектов стоимостью свыше 100 млн рублей каждый и создать 8,5 тысяч новых рабочих мест. Общий портфель реализуемых инвестиционных проектов региона оценивается в 462,4 млрд рублей.