Гладков: частные инвестиции помогают развитию Нижнего Ольшанца

«Ранее кабинет врача был в Доме культуры, но теперь для этого будет самостоятельное здание. В него смогут обратиться порядка 670 человек, которые здесь проживают и зарегистрированы. Медучреждение оснастим в полном объёме. К примеру, здесь будет кардиограф, инструменты для забора анализов крови. В данный момент идёт закупка новой мебели», — сообщил губернатор.