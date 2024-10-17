Гладков: частные инвестиции помогают развитию Нижнего Ольшанца

Posted 17 октября, 15:09
Published 17 октября, 15:09
Modified 17 октября, 15:12
Updated 17 октября, 15:12
В селе Нижний Ольшанец завершается строительство храма. Вячеслав Гладков отметил, что он почти закончен, осталось установить киоты с иконами, и уверен, что жители высоко оценят происходящие в селе изменения.
Также в Нижнем Ольшанце закончили капитальный ремонт дома культуры через дорогу от церкви. В день его посещают до 70 жителей. Там оборудовали тренажёрный зал, новый облик получили библиотека и зрительный зал с современным мультимедийным оборудованием. Рядом с ДК появятся детская площадка и летний кинотеатр, а ещё — построят ФАП.
«Ранее кабинет врача был в Доме культуры, но теперь для этого будет самостоятельное здание. В него смогут обратиться порядка 670 человек, которые здесь проживают и зарегистрированы. Медучреждение оснастим в полном объёме. К примеру, здесь будет кардиограф, инструменты для забора анализов крови. В данный момент идёт закупка новой мебели», — сообщил губернатор.
В селе благоустраивают центральную улицу. Отремонтировали почти 3 километра дороги, оборудовали шесть остановок и одну разворотную площадку. До конца октября укрепят обочины, сделают съезды, нанесут разметку. В этом году также обещают 1,6 км велодорожек и 2 км тротуаров, эта работа продолжится и в 2025 году. Устанавливают опоры уличного освещения и фонарей для пешеходных зон.
Губернатор добавил, что есть планы обустроить родник. Проект уже разрабатывают, его обсудят с жителями.
Строительство церкви Димитрия Солунского, капремонт ДК и возведение ФАПа ведут за счёт средств «Агро-Белогорья».