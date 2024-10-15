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Posted 15 октября, 15:20

Published 15 октября, 15:20

Modified 15 октября, 15:20

Updated 15 октября, 15:20

Гладков: в 2025 году в Белгородской области отремонтируют 10 мостов и путепроводов

Гладков: в 2025 году в Белгородской области отремонтируют 10 мостов и путепроводов

15 октября 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Касается каждого
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Белгородской области в 2025 году отремонтируют десять мостов и путепроводов. О том, в каких муниципалитетах региона обновят конструкции, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В 2025 году в Белгородской области планируют отремонтировать семь мостов и три путепровода, общая протяжённость которых составляет 800 метров. Всего на строительство и ремонт дорог региону выделили 19 млрд рублей — на 3 млрд больше, чем в 2024 году.

Ремонтные работы проведут в девяти муниципалитетах Белгородской области:

  • в Борисовском районе: мосты на автодорогах Борисовка — Пролетарский и Порубежное — Тёплое;
  • в Валуйском районе: мост через реку Валуй на автодороге Валуйки — Алексеевка — Красное — Филиппово — Верхний Моисей;
  • в Губкинском округе: мост на автодороге Скородное — Кочки;
  • в Волоконовском районе: путепровод через железную дорогу в районе посёлка Пятницкий;
  • в Вейделевском районе: мост через реку Ураева по улице Центральная в Вейделевке;
  • в Прохоровском районе: мост через реку Северский Донец в селе Подольхи;
  • в Корочанском районе: мост через реку Короча на подъезде к селу Бехтеевка;
  • в Алексеевском округе: путепровод на улице Революционная в Алексеевке;
  • в Новооскольском округе: путепровод на улице Кооперативная в Новом Осколе.

Напомним, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Белгородской области также отремонтировали десять мостов и путепроводов.

Гладков: ремонт путепровода на Алексея Угарова в Старом Осколе завершился спустя год
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