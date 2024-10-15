Гладков: в 2025 году в Белгородской области отремонтируют 10 мостов и путепроводов

Posted 15 октября, 15:20
Published 15 октября, 15:20
Modified 15 октября, 15:20
Updated 15 октября, 15:20
В 2025 году в Белгородской области планируют отремонтировать семь мостов и три путепровода, общая протяжённость которых составляет 800 метров. Всего на строительство и ремонт дорог региону выделили 19 млрд рублей — на 3 млрд больше, чем в 2024 году.
Ремонтные работы проведут в девяти муниципалитетах Белгородской области:
Напомним, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Белгородской области также отремонтировали десять мостов и путепроводов.