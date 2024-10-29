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Posted 29 октября, 09:03

Published 29 октября, 09:03

Modified 29 октября, 09:05

Updated 29 октября, 09:05

Зарплата белгородских бюджетников к 2027 году может составить 64 тысяч рублей

Зарплата белгородских бюджетников к 2027 году может составить 64 тысяч рублей

29 октября 2024, 09:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
С каждым годом заработная плата белгородских бюджетников будет увеличиваться примерно на 4 тысячи рублей. Зарплату остальных работников также будут индексировать. Подробности сообщили в ходе еженедельного оперативного совещания.

Заработная плата бюджетников в Белгородской области продолжит расти. В следующем году она составит 56,1 тысячи рублей — это примерно на четверть больше той суммы, которую бюджетники получают в 2024-м.

В последующие годы эта цифра будет только увеличиваться: в 2026 году — до 60 тысяч рублей, в 2027-м — до 64 тысяч рублей. Однако высокие надбавки будут получать только определённые категории сотрудников.

Других работников, не бюджетников, тоже коснётся увеличение доходов. В 2025 году их зарплата может повыситься примерно на 10%. Однако не стоит забывать и про увеличение МРОТа до 22 440 рублей по региону. При этом к 2030 году эта сумма должна быть уже не менее 35 тысяч рублей.

Как изменится МРОТ с 2025 года?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Зарплата#Бюджетники#Белгород
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