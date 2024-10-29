Зарплата белгородских бюджетников к 2027 году может составить 64 тысяч рублей

Posted 29 октября, 09:03
Published 29 октября, 09:03
Modified 29 октября, 09:05
Updated 29 октября, 09:05
Заработная плата бюджетников в Белгородской области продолжит расти. В следующем году она составит 56,1 тысячи рублей — это примерно на четверть больше той суммы, которую бюджетники получают в 2024-м.
В последующие годы эта цифра будет только увеличиваться: в 2026 году — до 60 тысяч рублей, в 2027-м — до 64 тысяч рублей. Однако высокие надбавки будут получать только определённые категории сотрудников.
Других работников, не бюджетников, тоже коснётся увеличение доходов. В 2025 году их зарплата может повыситься примерно на 10%. Однако не стоит забывать и про увеличение МРОТа до 22 440 рублей по региону. При этом к 2030 году эта сумма должна быть уже не менее 35 тысяч рублей.