Зарплата белгородских бюджетников к 2027 году может составить 64 тысяч рублей

Других работников, не бюджетников, тоже коснётся увеличение доходов. В 2025 году их зарплата может повыситься примерно на 10%. Однако не стоит забывать и про увеличение МРОТа до 22 440 рублей по региону. При этом к 2030 году эта сумма должна быть уже не менее 35 тысяч рублей.