Сколько будут зарабатывать бойцы отряда «Барс-Белгород»?

Posted 8 октября, 06:38
Published 8 октября, 06:38
Modified 8 октября, 06:40
Updated 8 октября, 06:40
Названа зарплата бойцов отряда «Барс-Белгород». С этого месяца им будут готовы заплатить минимум 80 тысяч рублей на руки, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Сумма может быть выше. Повлияют на зарплату должность бойца и выполнение им боевых задач.
Отряд «Барс-Белгород» должен был приступить к дежурствам с 1 октября. В задачи бойцов входят в том числе охрана важных объектов, борьба с беспилотниками и ДРГ, обеспечение режима контртеррористической операции (КТО).
Чтобы стать участником отряда, нужно обратиться в военный комиссариат города. Возраст кандидатов — от 18 до 65 лет.
Бойцами отряда также ранее решили стать депутат Белгородской областной думы и бизнесмен Сергей Попов, глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов, замгубернатора — министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.