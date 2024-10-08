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Posted 8 октября, 06:38

Published 8 октября, 06:38

Modified 8 октября, 06:40

Updated 8 октября, 06:40

Названа зарплата бойцов отряда «Барс-Белгород»

Сколько будут зарабатывать бойцы отряда «Барс-Белгород»?

8 октября 2024, 06:38
Фото: 1MI
Названа зарплата бойцов отряда «Барс-Белгород»

Гладков ответил на вопрос о зарплате бойцов отряда «Барс-Белгород»

Сюжет
Зарплата
Сумму утвердили с этого месяца. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что в зависимости от должности и выполнения боевых задач оплата может повышаться.

Названа зарплата бойцов отряда «Барс-Белгород». С этого месяца им будут готовы заплатить минимум 80 тысяч рублей на руки, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Сумма может быть выше. Повлияют на зарплату должность бойца и выполнение им боевых задач.

Отряд «Барс-Белгород» должен был приступить к дежурствам с 1 октября. В задачи бойцов входят в том числе охрана важных объектов, борьба с беспилотниками и ДРГ, обеспечение режима контртеррористической операции (КТО).

Чтобы стать участником отряда, нужно обратиться в военный комиссариат города. Возраст кандидатов — от 18 до 65 лет.

Бойцами отряда также ранее решили стать депутат Белгородской областной думы и бизнесмен Сергей Попов, глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов, замгубернатора — министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Зарплата#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Барс-Белгород
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