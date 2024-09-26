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Posted 26 сентября, 11:24

Published 26 сентября, 11:24

Modified 26 сентября, 11:24

Updated 26 сентября, 11:24

Зарплаты снова вырастут, но не у всех

С 1 октября белгородцам повысят зарплату. Кому именно?

26 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI
Зарплаты снова вырастут, но не у всех

У белгородских бюджетников снова вырастет зарплата

Сюжет
Зарплата
Бюджетникам Белгородской области планируют повысить зарплату на 5,1%. Это стало известно из постановления, которое опубликовало правительство региона. В этом году процент надбавки ниже, чем в предыдущем.

В Белгородской области с 1 октября 2024 года планируют повышение заработной платы работникам казённых, бюджетных и автономных учреждений, которые финансируются из областного и местных бюджетов.

Сделать это хотят, чтобы улучшить социально-экономическое положение сотрудников. Улучшится оно на 5,1%. В прошлом году бюджетникам тоже увеличивали зарплату, но тогда процент был выше — на 5,5%.

Рекомендацию о повышении направили также администрациям муниципальных районов, городских и сельских округов Белгородской области.

В Белгородской области с 1 октября повысят зарплаты, но не всем
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Зарплата#Заработная плата#Белгород#Казённые учреждения#Бюджетные учреждения
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