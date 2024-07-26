Недобор и перебор: какую воду заказывают белгородские бюджетники

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Мы выяснили, какой воде отдают предпочтение бюджетные учреждения Белгородской области, у кого они её закупают, в каких объёмах и за сколько. Примечательно, что в большинстве случаев в закупке идёт речь о покупке воды, но в некоторых документах указывается конкретная марка и фирма изготовителя.
Если рассматривать закупки с точки зрения поставщика, больше всего договоров организации бюджетной сферы области заключили с двумя индивидуальными предпринимателями и двумя фирмами.
Одним из ИП, с которым в этом году заключили контракты на поставку воды, стал Недобор Юрий Иванович. К примеру, среди его контрагентов администрация Белгорода. Мэрия заключила договор на поставку питьевой воды на 28 500 рублей. Всего поставщик привезёт 190 единиц питьевой воды объёмом 18,9 литра. В документах указано, что речь идёт об упакованной воде «Прохлада».
С этим же индивидуальным предпринимателем городские власти заключили ещё контракт на 190 тысяч рублей. На этот раз он поставит газированную питьевую воду объёмом 0,5 литра по стоимости 80 рублей за штуку. Также в позициях закупки поставка негазированной воды такого же объёма стоимостью 45 рублей за единицу. А ещё мэрия закупает лечебно-столовую воду по 110 рублей за одну полулитровую бутылку.
Среди заказчиков индивидуального предпринимателя и «Центр кадастровой оценки». Бюджетное учреждение закупило 250 ёмкостей воды «Прохлада» объёмом 18,9 литра стоимостью 180 рублей за единицу. Общая стоимость договора — 45 тысяч рублей.
Вторым индивидуальным предпринимателем, который поставляет воду, стал Попов Александр Петрович. К примеру, он заключил контракт с «Центром бухгалтерского учёта Белгорода» на поставку упакованной питьевой воды «БелАква». Всего ИП поставит 360 штук стоимостью 150 рублей за единицу. Общая сумма контракта составила 54 тысячи рублей.
Два контракта предприниматель заключил с администрацией Ракитянского района. В первом случае ИП поставит 720 бутылей негазированной питьевой воды «БелАква» объёмом 18,8 литра на сумму 108 тысяч рублей, а по второму контракту — 50 штук объёмом 18,8 литра на 8000 рублей.
Заключил Александр Попов контракт и с «Центром занятости населения Белгородской области». Он поставит по различным адресам 760 единиц упакованной питьевой воды на 92 тысячи рублей.
А МКУ «АХЦ Шебекинского городского округа» заключило контракт на поставку питьевой бутилированной воды с компанией «Экобриз+». Фирма поставит полулитровые бутылки стоимостью 23,26 рубля за штуку. Общая сумма контракта — 138 тысяч рублей.
Согласно данным аналитической системы «Чеkkо», компания зарегистрирована в 2023 году во Владимирской области. Отрасль — оптовая торговля напитками. Учредитель — Владимир Низамов. По итогам прошлого года убыток предприятия составил 3,9 млн рублей, а выручка от продажи превысила 1,8 млн рублей.
Администрация Старооскольского округа заключила контракта на поставку минеральной воды с фирмой «Социальный проект». Организация поставит 1855 штук упакованной минеральной воды «Подземный дар» на сумму 79 тысяч рублей. Объём — 0,5 литра. Стоимость за одну единицу — 43 рубля.
Фирма «Социальный проект» зарегистрирована в Воронеже в 2017 году. Компания занимается оптовой торговлей консервированными овощами, фруктами и орехами. Учредитель — Наталья Конькова. По итогам 2023 года убыток компании составил 601 тысячу рублей, а выручка от продажи — 110 млн рублей.
Среди контрактов оказались закупки, в которых прописано, что заказчиком необходима конкретно питьевая вода «Хрусталь Белогорья». Среди них «Белгородский государственный музей народной культуры». Учреждение заключило контракт на 30 тысяч рублей с компанией «Элгаз-Плюс» на поставку питьевой столовой минеральной воды «Хрусталь Белогорья» в оборотной таре ёмкостью 18,9 литра. Компания поставит 224 ёмкости стоимостью 135 рублей за одну.
Второй лот «Белгородский государственный музей народной культуры» также разместил на поставку воды «Хрусталь Белогорья». В этот раз заказчику необходимо 216 единиц объёмом 18,9 литра на общую сумму 28 тысяч рублей. Поставщика пока не определили.
А горбольница №2 Белгорода ищет подрядчика, который поставит в лечебное учреждение минеральную воду «Майская хрустальная» 150 штук объёмом 19 литров. Всего необходимо 3334 штук на 500 тысяч рублей.