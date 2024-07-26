Недобор и перебор: какую воду заказывают белгородские бюджетники

С этим же индивидуальным предпринимателем городские власти заключили ещё контракт на 190 тысяч рублей. На этот раз он поставит газированную питьевую воду объёмом 0,5 литра по стоимости 80 рублей за штуку. Также в позициях закупки поставка негазированной воды такого же объёма стоимостью 45 рублей за единицу. А ещё мэрия закупает лечебно-столовую воду по 110 рублей за одну полулитровую бутылку.