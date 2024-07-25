Новый фейк: в Черноземье из-за подрыва сетей несколько дней не будет света и воды

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Курской области в мессенджерах и социальных сетях начали распространяться слухи о том, что в Курске произошла авария на сетях и жители на несколько дней останутся без воды и света. Якобы людям рекомендуют запастись заранее.
Власти Курской области официально опровергли эти слухи. Администрация региона сообщила, что информация об отключении воды и электричества является фейком.
«Данная информация не соответствует действительности! Доверяйте только официальной информации из проверенных источников!» — прокомментировали ситуацию власти.
Фейки атакуют и Белгородскую область. Недавно в Сети появилось распоряжение об эвакуации чиновников и их семей из Шебекино.