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Власти Курской области опровергают слухи об аварии на подстанции

Новый фейк: в Черноземье из-за подрыва сетей несколько дней не будет света и воды

25 июля 2024, 12:10
Фото: 1MI

Власти Курской области опровергают слухи об аварии на подстанции

Слухи о крупной аварии на коммуникациях в Курске вызвали беспокойство среди жителей города. Якобы из-за этого несколько дней в области не будет света и воды. Администрация региона призывает людей не верить этой информации. Подробности сообщают «Курские известия».

В Курской области в мессенджерах и социальных сетях начали распространяться слухи о том, что в Курске произошла авария на сетях и жители на несколько дней останутся без воды и света. Якобы людям рекомендуют запастись заранее.

Власти Курской области официально опровергли эти слухи. Администрация региона сообщила, что информация об отключении воды и электричества является фейком.

«Данная информация не соответствует действительности! Доверяйте только официальной информации из проверенных источников!» — прокомментировали ситуацию власти.

Фейки атакуют и Белгородскую область. Недавно в Сети появилось распоряжение об эвакуации чиновников и их семей из Шебекино.

Чиновников и их семьи эвакуируют из Шебекино? По Сети гуляет новый фейк
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Отключение света#Черноземье#Отключение воды#Слухи#Официальная информация
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