Белгородский завод сливает нечистоты в поле и портит питьевую воду?

По словам читателя Бел.Ру, Яковлевский санветутильзавод в Яковлевском горокруге два года подряд по ночам сливает грязную воду в расположенное рядом поле. Из-за особенностей ландшафта воды с отходами попадают в пруд, который, со слов читателя, «является родником с истоком реки Пенка».