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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Белгородской области жалуются на слив нечистот в поле и в речку

Белгородский завод сливает нечистоты в поле и портит питьевую воду?

25 июля 2024, 14:16
Фото: 1MI

В Белгородской области жалуются на слив нечистот в поле и в речку

В редакцию Бел.Ру обратился читатель Максим. Мужчина сообщил, что одно из предприятий Белгородской области два года по ночам сливает воду с отходами в одно из полей. Нечистоты попадают в родниковые грунтовые воды, уверен местный житель. Журналисты попытались разобраться в ситуации.

По словам читателя Бел.Ру, Яковлевский санветутильзавод в Яковлевском горокруге два года подряд по ночам сливает грязную воду в расположенное рядом поле. Из-за особенностей ландшафта воды с отходами попадают в пруд, который, со слов читателя, «является родником с истоком реки Пенка».

«Соответственно, стоки проникают в грунтовые и подземные артезианские воды. Также там родниковая вода, которую люди используют для питья и приготовления пищи», — рассказал подписчик Бел.Ру Максим.

Читатель утверждает, что проблему в устном порядке пытались поднять с неким «главой местного самоуправления», но результатов это не принесло.

Также Максим предположил, что санветутильзавод принадлежит группе компаний «Агро-Белогорье». Действительно, в ряде публикаций на сайте ГК упоминается такая информация, но датирована она 2020 годом.

На фото — примерное расположение предприятия.

Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос в Росприроднадзоре, обращений о деятельности ООО «Яковлевский Санветутильзавод» в управление с начала года не поступало, контрольно-надзорные мероприятия не проводились.

Что касается принадлежности «Агро-Белогорье», то в группе компаний журналистам ответили соответствующим образом:

«„Яковлевский санветутильзавод“ не входит в состав группы компаний „Агро- Белогорье“».

Редакция направила запрос на почтовый адрес завода, указанный в открытых источниках. Ответа в установленный законом срок не последовало. Через время журналист позвонил по телефону, который, согласно данным в Сети, имеет отношение к сануветутильзаводу. Трубку не взяли.

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