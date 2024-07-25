Белгородский завод сливает нечистоты в поле и портит питьевую воду?

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По словам читателя Бел.Ру, Яковлевский санветутильзавод в Яковлевском горокруге два года подряд по ночам сливает грязную воду в расположенное рядом поле. Из-за особенностей ландшафта воды с отходами попадают в пруд, который, со слов читателя, «является родником с истоком реки Пенка».
«Соответственно, стоки проникают в грунтовые и подземные артезианские воды. Также там родниковая вода, которую люди используют для питья и приготовления пищи», — рассказал подписчик Бел.Ру Максим.
Читатель утверждает, что проблему в устном порядке пытались поднять с неким «главой местного самоуправления», но результатов это не принесло.
Также Максим предположил, что санветутильзавод принадлежит группе компаний «Агро-Белогорье». Действительно, в ряде публикаций на сайте ГК упоминается такая информация, но датирована она 2020 годом.
На фото — примерное расположение предприятия.
Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос в Росприроднадзоре, обращений о деятельности ООО «Яковлевский Санветутильзавод» в управление с начала года не поступало, контрольно-надзорные мероприятия не проводились.
Что касается принадлежности «Агро-Белогорье», то в группе компаний журналистам ответили соответствующим образом:
«„Яковлевский санветутильзавод“ не входит в состав группы компаний „Агро- Белогорье“».
Редакция направила запрос на почтовый адрес завода, указанный в открытых источниках. Ответа в установленный законом срок не последовало. Через время журналист позвонил по телефону, который, согласно данным в Сети, имеет отношение к сануветутильзаводу. Трубку не взяли.